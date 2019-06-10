2019-06-10T14:21:19+03:00
Происшествия

ДТП с колонной МЧС в Тульской области: решается вопрос о возбуждении уголовного дела

В южном направлении движение организовано по одной полосе
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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Утром 10 июня на 201 км трассы М-4 «Дон» в колонну МЧС въехала фура. Колонна МЧС России направлялась в Керчь для проведения плановых работ по разминированию.

В момент ДТП у четырех ведомственных автомобилей была техническая остановка. Пострадали 5 сотрудников МЧС. С травмами средней и легкой тяжести их доставили в больницу.

Повреждения двух автомобилей не позволят им продолжить движение. Их заменят на резервные и колонна продолжит движение для выполнения поставленной задачи.

Сейчас на трассе продолжает работать следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

- В настоящее время в южном направлении движение организовано по одной полосе. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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