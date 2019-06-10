ДТП с колонной МЧС в Тульской области: решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Утром 10 июня на 201 км трассы М-4 «Дон» в колонну МЧС въехала фура. Колонна МЧС России направлялась в Керчь для проведения плановых работ по разминированию.

В момент ДТП у четырех ведомственных автомобилей была техническая остановка. Пострадали 5 сотрудников МЧС. С травмами средней и легкой тяжести их доставили в больницу.

Повреждения двух автомобилей не позволят им продолжить движение. Их заменят на резервные и колонна продолжит движение для выполнения поставленной задачи.

Сейчас на трассе продолжает работать следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

- В настоящее время в южном направлении движение организовано по одной полосе. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в УМВД России по Тульской области.