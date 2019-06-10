В Тульской области в колонну МЧС въехала фура: пострадали пять человек

В Тульской области в колонну МЧС въехала фура. ДТП произошло 10 июня в 09:35 на 201 км трассы М-4 "Дон". Колонна МЧС России направлялась в Керчь для проведения плановых работ по разминированию. В четыре автомобиля колонны въехала фура во время технической остановки.

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

- В результате столкновения 2 автомобиля МЧС России не смогут продолжать движение. В течение нескольких часов поврежденные автомобили заменят на резервные и колонна продолжит движение для выполнения поставленной задачи, - сообщили в ГУ МЧС России по Тульской области.

В ДТП пострадали 5 сотрудников ведомства. С травмами средней и легкой тяжестиих доставили в больницу.