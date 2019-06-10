2019-06-10T11:02:47+03:00
Происшествия

В Тульской области в колонну МЧС въехала фура: пострадали пять человек

Сотрудники ведомства получили травмы средней и легкой тяжести
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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В Тульской области в колонну МЧС въехала фура. ДТП произошло 10 июня в 09:35 на 201 км трассы М-4 "Дон". Колонна МЧС России направлялась в Керчь для проведения плановых работ по разминированию. В четыре автомобиля колонны въехала фура во время технической остановки.

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

- В результате столкновения 2 автомобиля МЧС России не смогут продолжать движение. В течение нескольких часов поврежденные автомобили заменят на резервные и колонна продолжит движение для выполнения поставленной задачи, - сообщили в ГУ МЧС России по Тульской области.

В ДТП пострадали 5 сотрудников ведомства. С травмами средней и легкой тяжестиих доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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