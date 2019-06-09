В Тульской области нашли блуждавшего по лесу двое суток пенсионера

В Суворовском районе нашли блуждавшего по лесу двое суток пенсионера. Мужчина уехал в соседний населённый пункт, чтобы попытаться устроиться на работу, но сбился с пути.

В полицию обратился его знакомый. Он рассказал, что мужчина в четверг уехал на велосипеде из посёлка рядом с райцентром и с тех пор не возвращался.

Правоохранители отрабатывали версию, что мужчина поехал на велосипеде через лес и там заблудился. А отсутствие телефонной связи в чаще не позволяет ему сообщить о своём местонахождении.

- Для поисков привлекался весь личный состав отдела МВД России «Суворовский». Лесной массив между двумя населёнными пунктами – исходной и, предположительно, конечной точкой маршрута потерявшегося - изучался пошагово, - сообщили в УМВД России по Тульской области. - Также сотрудники полиции и волонтёры проверяли и другие возможные варианты местонахождения мужчины. В числе прочих отрабатывалась версия, что велосипедист сбился с лесной дороги и может находиться совсем в другой части леса.

В ходе поисков на всей площади леса полицейские использовали светозвуковые сигналы и громкоговорители. Этот способ дал результат. Мужчина услышал шум и вышел из лесной чащи в месте, удалённом от начальной точки его маршрута примерно на 60 км.

Как пояснил житель Суворовского района, более двух суток, которые тот провёл в лесу, он питался ягодами. По предварительным данным, угроз его жизни и здоровью нет.