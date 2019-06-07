«ЕвроХим» инвестирует 2,5 млрд долларов в новый проект

На территории Тульской области расположены компании, входящие в группу «ЕвроХим»: АО «Новомосковский «Азот» — старейший в России производитель удобрений, выпускает аммиак, азотные удобрения и метанол, и ООО «Новомосковский хлор» выпускает хлорид кальция, гипохлорит натрия и хлорсодержащие продукты.

В декабре 2018 года на Новомосковском «Азоте» был запущен проект по производству карбамида с серой. Сера – незаменимый и основной элемент в питании всех растений, особенно в ней нуждаются масличные культуры, пшеница, капуста, кукуруза и сахарная свекла.

По данным журнала «Эксперт», владелец «ЕвроХим», СУЭК и Сибирской генерирующей компании Андрей Мельниченко является самым активным российским частным инвестором в несырьевой сектор промышленности.

Инвестиции его компаний составляют 20% от всего объема инвестиций, которые сделаны всеми российскими компаниями, не относящимися к нефтегазовому сектору. За последние 15 лет общий объем вложений составил 21 млрд долларов.

Больше 1 млрд долларов вложено в строительство завода по производству товарного аммиака. Официальный запуск предприятия состоялся 7 июня 2019 года в городе Кингисепп Ленинградской области. Сейчас это - крупнейший производитель аммиака в России.

«ЕвроХим» продолжает строительство калийных комбинатов в Пермском крае и Волгоградской области. А СУЭК наращивает инвестиции в угледобывающую отрасль. Так, на развитие дальневосточного портового комплекса "Дальтрансуголь" планируется инвестировать 20 млрд рублей. Благодаря этому мощность порта будет увеличена почти вдвое, с 23 до 40 млн тонн в год.

Подписанное на Петербургском экономическом форуме соглашение о запуске еще одного производственного комплекса предполагает 2,5 млрд долларов инвестиций в новый проект. Предприятие будет выпускать 2,2 млн тонн в год аммиака и карбамида, а также 1,7 млн тонн метанола.