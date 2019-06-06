2019-06-06T10:01:52+03:00
Здоровье

"Клиника года - 2019": победители в номинации «Доктор года»

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В Туле наградили победителей проекта "Клиника года - 2019"В Туле наградили победителей проекта "Клиника года - 2019"
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В номинации «Доктор года» названы победителями врач-стоматолог-хирург-имплантолог Ефремовского филиала «Тульской областной стоматологической поликлиники» Елена Малыхина и врач-стоматолог-ортопед, врач-ортодонт высшей квалификационной категории, заместитель главного врача по лечебной работе Тульской стоматологической поликлиники им С.А.Злотникова Али Алиев. За них в общей сложности свои голоса отдали более 15 000 человек. По итогам интернет голосования и заполненным анкетам Елена Ивановна Малыхина и Али Исмаилович Алиев набрали одинаковое количество голосов.

Статуэтки врачи получили из рук генерального директора издательского холдинга «Дом прессы» Павла Коренюгина.

Елена Малыхина получила статуэтку из рук Павла Коренюгина

Елена Малыхина получила статуэтку из рук Павла Коренюгина

- Стоматологическая хирургия - процесс творческий. В нашей профессии шаблонов нет - считает Елена Малыхина. Есть выработанные алгоритмы, но все люди разные, к каждому нужен индивидуальный подход.

По искренней убежденности Елены Ивановны, нельзя стать хорошим доктором без любви к своему делу, добросовестности, желания помогать людям и стремления к саморазвитию.

Али Алиев - победитель в номинации «Доктор года»

Али Алиев - победитель в номинации «Доктор года»

- В нашей профессии нет мелочей! - отмечает Али Алиев. - Каждый наш пациент уникален по своему и задача врача - стоматолога найти и подобрать индивидуальный подход для достижения максимального результата лечения. Беззаветная преданность нашей профессии, педантичность и постоянное самосовершенствование - вот залог успешной работы врача.

ИСТОЧНИК KP.RU

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