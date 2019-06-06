"Клиника года - 2019": победители в номинации «Доктор года»

В номинации «Доктор года» названы победителями врач-стоматолог-хирург-имплантолог Ефремовского филиала «Тульской областной стоматологической поликлиники» Елена Малыхина и врач-стоматолог-ортопед, врач-ортодонт высшей квалификационной категории, заместитель главного врача по лечебной работе Тульской стоматологической поликлиники им С.А.Злотникова Али Алиев. За них в общей сложности свои голоса отдали более 15 000 человек. По итогам интернет голосования и заполненным анкетам Елена Ивановна Малыхина и Али Исмаилович Алиев набрали одинаковое количество голосов.

Статуэтки врачи получили из рук генерального директора издательского холдинга «Дом прессы» Павла Коренюгина.

Елена Малыхина получила статуэтку из рук Павла Коренюгина

- Стоматологическая хирургия - процесс творческий. В нашей профессии шаблонов нет - считает Елена Малыхина. Есть выработанные алгоритмы, но все люди разные, к каждому нужен индивидуальный подход.

По искренней убежденности Елены Ивановны, нельзя стать хорошим доктором без любви к своему делу, добросовестности, желания помогать людям и стремления к саморазвитию.

Али Алиев - победитель в номинации «Доктор года»

- В нашей профессии нет мелочей! - отмечает Али Алиев. - Каждый наш пациент уникален по своему и задача врача - стоматолога найти и подобрать индивидуальный подход для достижения максимального результата лечения. Беззаветная преданность нашей профессии, педантичность и постоянное самосовершенствование - вот залог успешной работы врача.