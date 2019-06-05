В Туле наградили победителей премии «Клиника года»

5 июня состоялась торжественная церемония вручения премии "Клиника года-2019", организованной холдингом ООО "Дом прессы".

Поприветствовать собравшихся приехал глава города Юрий Цкипури. Юрий Иванович поздравил также участников премии с наступающим Днем медицинского работника.

- Главная серьёзная задача, которая требует консолидации нашего общества - это увеличение средней продолжительности жизни населения до 80 лет, - сказал Цкипури.

Масштабный проект "Клиника года" проходит в Тульской области уже 3 год подряд. В этом году в нем приняли участие 12 медицинских учреждений, а также 6 врачей.

В течение 3 месяцев они сражались за звание "Клиника года" и "Доктор года". Открыто рассказывали о своей деятельности широкой аудитории и представляли результаты своей работы и достижений в медицине. Победителей выбрали туляки.