2019-06-05T17:33:22+03:00
Здоровье

В Туле наградили победителей премии «Клиника года»

Итоги проекта официально объявлены накануне Дня медицинского работника
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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5 июня состоялась торжественная церемония вручения премии "Клиника года-2019", организованной холдингом ООО "Дом прессы".

Поприветствовать собравшихся приехал глава города Юрий Цкипури. Юрий Иванович поздравил также участников премии с наступающим Днем медицинского работника.

- Главная серьёзная задача, которая требует консолидации нашего общества - это увеличение средней продолжительности жизни населения до 80 лет, - сказал Цкипури.

Масштабный проект "Клиника года" проходит в Тульской области уже 3 год подряд. В этом году в нем приняли участие 12 медицинских учреждений, а также 6 врачей.

В течение 3 месяцев они сражались за звание "Клиника года" и "Доктор года". Открыто рассказывали о своей деятельности широкой аудитории и представляли результаты своей работы и достижений в медицине. Победителей выбрали туляки.

Юрий Цкипури.

ИСТОЧНИК KP.RU

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