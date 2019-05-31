Голосование за победителей проекта «Клиника года-2019» закрыто!

В Тульской области уже третий год подряд реализуется масштабный проект "Клиника года".

В 2019 году в нем приняли участие 11 медицинских учреждений, а также шестеро врачей.

В течение трех месяцев они сражались за звание "Клиника года" и "Доктор года". Открыто рассказывали о своей деятельности широкой аудитории и представляли результаты своей работы и достижений в медицине.

Кто стал победителем в состязании, решили туляки. Голосования закрыты, победители известны.

Итоги проекта "Клиника года-2019" будут официально объявлены накануне Дня медицинского работника.