Голосование за победителей проекта «Клиника года-2019» закрыто!
Туляки сделали свой выбор
"Клиника года-2019"
Изменить размер текста:
В Тульской области уже третий год подряд реализуется масштабный проект "Клиника года".
В 2019 году в нем приняли участие 11 медицинских учреждений, а также шестеро врачей.
В течение трех месяцев они сражались за звание "Клиника года" и "Доктор года". Открыто рассказывали о своей деятельности широкой аудитории и представляли результаты своей работы и достижений в медицине.
Кто стал победителем в состязании, решили туляки. Голосования закрыты, победители известны.
Итоги проекта "Клиника года-2019" будут официально объявлены накануне Дня медицинского работника.
ИСТОЧНИК KP.RU