2019-05-16T15:46:40+03:00
Общество

В Туле реконструируют Центральный рынок

Планируется также запуск маршрутов общественного транспорта до рынка
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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В рамках встречи с жителями Центрального округа Тулы глава администрации города Евгений Авилов рассказал о реконструкции Центрального рынка.

Разработан проект, в мае собственник представит его после доработки. В проекте предусмотрена как реконструкция павильонов, так и прилегающей территории, кроме того рассматривается вопрос о запуске маршрутов общественного транспорта до Центрального рынка.

Также в ходе встречи обсудили благоустройство пространства перед Главпочтамтом: уже в этом году здесь проведут реконструкцию, заменят плиточное покрытие, освещение, высадят деревья, установят лавочки, появятся и современные арт-объекты в виде digital-часов.

Кроме того, был поднят вопрос о строительстве социальных объектов.

В этом году в Центральном округе начнется строительство детского сада на 120 мест в пос. Северный, школы на 600 мест и детского сада на 75 мест в микрорайоне Левобережный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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