15 мая в Туле вышел в рейс трамвай с символикой «Арсенала». 12-й номер маршрута, по которому следует красно-желтый трамвай, был выбран не случайно. Болельщиков называют двенадцатым игроком. По этому маршруту также можно добраться до Центрального стадиона, на котором проходят зрелищные матчи футбольного клуба.

Фото: Алексей ФОКИН

Разрисовывали вагон сами болельщики. Они же полностью взяли на себя все финансовые затраты по реализации идеи.

- Мы считаем, что в столь футбольном городе должно быть как можно больше всего, напоминающего горожанам про «Арсенал». Наш любимый клуб должен стать неотъемлемой частью в жизни каждого туляка, стать родным для всех, - рассказал "КП" болельщик Сергей Баев.

Фото: Алексей ФОКИН

За покраску вагона поклонники футбола взялись 10 мая. Работа шла все праздники. Болельщики сделали сюрприз к важнейшему, историческому матчу на Кубок России с "Уралом".

Фото: Алексей ФОКИН

Кстати, даже вагоновожатый трамвая активный болельщик "Арсенала". Внутри вагон ничем не отличается от других. Зато его яркий внешний вид поднимает настроение горожанам.