В Туле выйдет в рейс трамвай в цветах «Арсенала»

Оформить в красно-желтые цвета трамвай, на котором двенадцатый игрок сможет доехать до стадиона. Именно такой целью загорелись болельщики «Арсенала» и взялись за его украшение.

Этот трамвай следует по маршруту № 12. Номер был выбран не случайно. Маршрут максимально охватывает город. А главное проходит через Центральный стадион, на котором проходят зрелищные матчи футбольного клуба. Есть еще одна причина - болельщиков называют двенадцатым игроком. Номер 12 даже в клубе закреплен за поклонниками спорта и никому из футболистов не выдается.

Фото предоставлено Сергеем Баевым

15 мая транспорт выйдет в рейс, в день знакового матча «Арсенала» с «Уралом». «Комсомолка» узнала у болельщиков тульской команды, как родилась идея.

Фото предоставлено Сергеем Баевым

- Идея оформить трамвай родилась довольно давно, еще в 2014 году. Один из администраторов нашего паблика ФК «Арсенал» Тула Александр Объедков причастен почти ко всем знаковым граффити про «Арсенал» в городе. Он и предложил, - рассказывает болельщик Сергей Баев. - Мы несколько раз предлагали клубу эту идею, но понимания не встретили. Поэтому решили заниматься всем сами, так как считаем, что в столь футбольном городе должно быть как можно больше всего, напоминающего горожанам про «Арсенал». Наш любимый клуб должен стать неотъемлемой частью в жизни каждого туляка, стать родным для всех. Финансирование происходило исключительно за счет средств болельщиков, прежде всего администраторов паблика. Вышло довольно прилично, но результат много важнее затрат.

Фото предоставлено Сергеем Баевым

По словам Сергея Баева, болельщики изначально планировали сделать вагон к 1 мая, потом к 9 мая. Но сроки сдвигали, так как все работы от эскиза до покраски делались своими руками. Поклонники большого футбола параллельно были заняты работой, выездами за «Арсенал», да и просто личной жизнью. Поэтому основательно за покраску взялись 10 мая. Работа шла все праздники. Болельщики старались успеть с этим сюрпризом к важнейшему, историческому матчу на Кубок России с "Уралом". И успели.

Фото предоставлено Сергеем Баевым

- Изначально мы планировали [оформить] два трамвая и два троллейбуса. Что из этого получится, посмотрим. Идеи есть, но все зависит от дальнейшего решения «Тулгорэлектротранса» и наших возможностей. Хотя клуб сейчас вроде бы готов помогать в дальнейшей реализации, - говорит болельщик.

Фото предоставлено Сергеем Баевым

Если идея получит путевку в жизнь, то в перспективе каждый вагон транспорта планируют оформить индивидуально. Болельщики планируют их сделать тематическими.

Фото предоставлено Сергеем Баевым

Фото предоставлено Сергеем Баевым

К слову, даже вагоновожатый трамвая активный болельщик "Арсенала". Он ходит на фан-сектор и ездит за командой на выезды. Так что трамвай, благодаря болельщикам, получился по-настоящему футбольным.