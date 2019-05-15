«Захват власти, второсортность женщин»: что стояло за сектой партизан-сталинистов

Ранее суд прекратил уголовное дело в отношении лидера «Партизанской правды партизан» Алексея Меняйлова и его супруги Слатаны в связи с частичной декриминализацией ч.1 ст. 282 УК РФ.

«Комсомолка» рассказывает, что предшествовало громкому задержанию и какие детали вскрылись в ходе расследования и судебного процесса. В распоряжении редакции оказались эксклюзивные материалы.

ЭКСТРЕМИСТСКИЕ РОЛИКИ

Эта история произошла в небольшом 17-тысячном городке Суворов. Именно здесь активист и писатель Алексей Меняйлов собирался строить музей героев. По его замыслу, в нем должны были располагаться бюсты Зои Космодемьянской, Саши Чекалина, Александра Матросова, Николая Гастелло.

Выбор активиста пал на полузаброшенный детский сад. Он выкупил здание, снял жилье для съехавшихся со всей страны верных учеников - строителей музея - и начал руководить процессом.

Только местные власти и жители насторожись. И было с чего. Под началом Алексея Меняйлова ученики устраивали военные сборы. Организация называлась «Партизанская правда партизан» («ППП»), а строить они собирались не просто музей, а «Музей героев как учителей удачливости».

Странные названия оказались лишь первыми тревожными звоночками. В сети обратили внимание на произведения Меняйлова. Среди них — книги, посвященные его кумиру Сталину и «подноготной любви», а также видеозаписи.

Видеороликов с недвусмысленным названиями вообще целое изобилие. Позже эти ролики в судебном порядке признали экстремистскими и включили в федеральный список экстремистских материалов.

РТУТЬ И ЗАПРЕЩЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Чиновники решили - такие музейщики им не нужны и подали в суд. Вопросы вызывали незаконные реконструкционные и ремонтные работы, опасные для жизни и здоровья.

Партизаны-сталинисты, конечно, сопротивлялись и даже выпустили материал, мол, бандера нас атаковала.

Но активиста и его жену все же арестовали. Их обвиняли по ч. 1 ст. 282 УК РФ («Совершение действий, направленных на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

При проведении обыска у Меняйлова обнаружили и изъяли 4 350 долларов США, 100 тысяч рублей; сберегательные книжки с отметками операций по переводу в качестве пожертвований на сумму 5,274 млн рублей.

Дальше больше - электронные носители с видеороликами экстремистского характера и текстовыми файлами, содержащими сведения о вероятном сценарии революции и захвату власти в РФ в 2007-2010 гг. национал-большевиками; запрещенная литература; 30 мл ртути в заводской упаковке; 4 пневматических пистолета марки «Иж»; 5 учебных метательных гранат и другие свидетельства деструктивной и противоправной деятельности «ППП» и ее адептов.

РЫТЬЕ ОКОПОВ И СТРЕЛЬБА

В качестве центральной идеи своего учения Меняйлов провозглашал создание «нового» человека, способного «правильно мыслить», отделение его от других наций по определенным критериям, а также создание общества под руководством так называемых «просвещенных», прошедших полный курс обучения в «ППП».

Курс предполагал проведение партизанских сборов. Они были рассчитаны на 5 дней. Участники рыли и маскировали окопы, учились отрываться от противника со стрельбой из пневматики и метанием учебных гранат, стреляли из винтовок и пистолетов, закладывали и искали тайники.

Отдельное место в учении активиста занимало положение о признании «второсортности» женщин, их неполноценности в сравнении с мужчиной.

Видеоролики с подобными суждениями Алексей Меняйлов поставил на поток. Одни можно было найти в свободном доступе в интернете, к другим активист предоставлял доступ своим последователям за определенную плату.

Кстати, именно на полученные за проведение платных семинаров и видеороликов 2,5 млн рублей безработный Меняйлов выкупил у администрации Суворова здание для организации в нем «Музея героев». Музей руководитель организации планировал использовать для привлечения новых адептов, а также для проведения семинаров.

ВЫВЕДЫВАЛ ПИКАНТНЫЕ ПОДРОБНОСТИ

Еще одним аспектов деятельности «Партизанской правды партизан» являлось пренебрежительное отношение ее членов к своим матерям.

- Хотя я со своим богатым братом не общался, (во многом из-за змеюки матери) отцу удалось убедить брата выслать меня. Змеюка в принципе была не против того, чтобы я переехал в Испанию с тем, чтобы потом переехала и она. Поэтому, меня вывезли 1.5 года назад за границу. Это позволило мне вздохнуть спокойно и начать убирать вредоносное влияние змеи, начать очищаться, хотя поначалу я сильно боялся и скучал по мамочке, - описывал свою историю один из последователей организации Руслан Ч.

- [Мать] гадит постоянно, сейчас меньше. Считает себя особенной, все как обычно, - солидарен с ним другой участник Дмитрий К.

Позже одна из родительниц, чей сын ушел из дома и примкнул к «партизанам», признается: членов организации заставляли называть матерей самыми последними словами в общем кругу, рассказывать все семейные секреты.

Слова женщины подтверждаются материалами, оказавшимися в распоряжении «КП». Вступая в переписку со своими последователями Меняйлов выведывал у них пикантные факты их биографии, которые использовал для воздействия на человека и привлечения в ряды секты. Чаще всего они касались подробностей сексуальной жизни и совершения преступлений.

Привлекать в свои ряды ему и, правда, удавалось. Адепты Меняйлова приезжали из различных регионов страны. Они ремонтировали и перестраивали здание под «Музей героев», а также работали на приусадебном участке, для обеспечения себя и своего лидера сельскохозяйственными продуктами.

«ВЫРАЖЕННЫЕ ПРИЗНАКИ СЕКТЫ»

Устав Совета «Партизанской правды партизан» был написан в 2012 году. Исходя из его положений, абсолютными авторитетами для его членами являлись товарищ Сталин и его отец товарищ Виссарион. Последний считался чуть более уважаем.

Большая цель Совета: создание коллективного разума из нескольких пятерок. Угождение Меняйлову «по бабским» технологиям осуждалось. Каждый член совета был обязан признавать, что он несовершенство. Представительница слабого пола, что она — распутная женщина (синоним к употребленному в Уставе бранному слову), предательница, недоделанная жрица, шаманка. Мужчина - маменькин сынок, предатель, недоделанный жрец, шаман. Тех, кто отказывался это делать изгоняли по решению Меняйлова.

По мнению ведущего специалиста в области сектоведения Александра Дворкина, организация, созданная Меняйловым имеет ярко выраженные признаки секты. В частности, создан собственный Совет, в котором он является безусловным лидером и авторитетом. В учении присутствуют несколько «слоев знаний», верхние из которых доступны только членам Совета.

УНИЖАЛИ СОЛДАТ И УЗНИКОВ

Несмотря на это, популярность ряда роликов Меняйлова заоблачная. А вот какова официальная позиция Министерства юстиции России. Согласно акту экспертного исследования в видеоматериалах содержатся:

1. Высказывания, в которых негативно оценивается группа лиц, выделенная по признакам пола - женщины, в том числе пожилые, а также подчиненные им мужчины; группа лиц, выделенных по признаку принадлежности к социальной группе узников концлагерей, солдат армии;

2. Психологические и лингвистические признаки унижения человеческого достоинства, пропаганды неполноценности группы людей, выделенных по признакам пола - женщины, принадлежности к социальной группе узников концлагерей, солдат армии.

ЛЮБИТЕЛИ ПАЛЕОНТОЛОГИИ

Либерализация уголовного законодательства РФ позволило руководителям секты временно избежать наказания.

По окончании судебного процесса изменилось и название организации. Теперь вместо «партизан» они в интернете называют себя «палеонтологами» и продолжают существовать под новым именем.