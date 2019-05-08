Туляки начнут напрямую платить за мусор региональному оператору с 1 июня 2019 года

Уважаемые жители многоквартирных домов г. Тула, расположенных по адресам:

проспект Ленина, д.91; проспект Ленина, д.91а; проспект Ленина, д.111б; проспект Ленина, д.143; проспект Ленина, д.97; 9 мая, д.7; 9 мая, д.11; 9 мая, д.13; 9 мая, д.20 к.2; 9 мая, д.16 к.2; 9 мая, д.27 к.2; Болдина, д.97; Болдина, д.99; Болдина, д.110а; Болдина, д.112б; Вересаева, д.22; Волоховская, д.10а; Волоховская, д.12; Макаренко, д.8; Мезенцева, д.40; Металлургов, д.80а; Н.Руднева, д.52; Н.Руднева, д.53; Н.Руднева, д.54а; Н.Руднева, д.54б; Н.Руднева, д.56б; Н.Руднева, д.58; Н.Руднева, д.59; Н.Руднева, д.61; Н.Руднева, д.66; Н.Руднева, д.68; Новомосковская, д.9а; Октябрьская, д.74; Октябрьская, д.76; Октябрьская, д.80; Оружейная, д.25; Оружейная, д.27; Оружейная, д.27а; Оружейная, д.29; Оружейная, д.29а; Оружейная, д.31; Оружейная, д.31а; Оружейная, д.33; Оружейная, д.52; Пузакова, д.8; Пузакова, д.16; Пузакова, д.68; Рязанская, д.6; Рязанская, д.12; Рязанская, д.30 к.2; Смидович, д.14; Смидович, д.16а; Смидович, д.18; Смидович, д.18а.

Советская, д.17; Оружейная, д.36; Токарева, д.73; Токарева, д.81; Тургеневская, д.7а; Сурикова, д.29.

С 01.06.2019 на основании ч. 7.5 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации (ЖК РФ) плата за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) вносится непосредственно региональному оператору ООО «Хартия». Начисление платы за оказание услуг по обращению с ТКО будет осуществляться через агента АО «Областной Единый Информационно-Расчётный центр» (ОЕИРЦ). Информация по оплате квитанции без процентов будет указана на бланке платёжного документа. Для льготной категории Потребителей все предусмотренные законом меры социальной поддержки будут сохранены.

Договор на оказание услуг по обращению с ТКО с управляющими компаниями ООО «УК «ВАШ ДОМ», ООО «Стройуслугасервис» действует до 31.05.2019 включительно. На основании ч. 2 ст. 157.2 ЖК РФ с 01.06.2019 заключенный договор с управляющими компаниями ООО «УК «ВАШ ДОМ», ООО «Стройуслугасервис» прекращает своё действие.

В соответствии с требованиями п. 2 ч. 7 ст. 157.2 ЖК РФ договор на оказание услуг по обращению с ТКО между собственником помещения в многоквартирном доме и региональным оператором по обращению с ТКО считается заключенным в указанном случае со всеми собственниками помещений в многоквартирном доме одновременно.

С 01.06.2019 договор на оказание услуг по обращению с ТКО между собственником помещения в многоквартирном доме и региональным оператором ООО «Хартия» является публичным и заключается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Заключение договора в письменной форме не требуется.

По всем возникающим вопросам просьба обращаться в офис ООО «Хартия» по адресу:

г. Тула, улица 9 мая, дом 24.

Контактный телефон: 8 (4872)77-05-31, 77-05-32.