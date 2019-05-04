2019-05-04T09:37:40+03:00
Общество

Для туляков изменится порядок оплаты за вывоз мусора

Договор на оказание услуг по обращению с ТКО с управляющими компаниями ООО «УКС г. Тулы», ООО «ЖЭК «Тульский дом», ООО «Жилцентр» действует до 31.05.2019 включительно
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Меры социальной поддержки будут сохраненыМеры социальной поддержки будут сохранены
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Изменения коснуться жителей многоквартирных домов г. Тула, расположенных по адресам: Буденного, д.90б; Кауля, д.9 к.3; Н.Руднева, д.12; Новомосковская, д.7а; Оборонная, д.91 к.3; Октябрьская, д.250 к.1; Октябрьская, д.250 к.2; Ползунова, д.15 к.2; Приупская, д.8а; Седова, д.2; Серебровская, д.91; Серебровская, д.16в; Староникитская, д.105А; переулок Шевченко, д.6а; Буденного, д.94; Пузакова, д.20; Пузакова, д.20а.

Вересаева, д.10а; Вересаева, д.111; пос. Иншинский, д.4б; пос. Иншинский, д.63; Гоголевская, д.54а; Городской переулок, д.15а; Городской переулок, д.15б; проспект Ленина, д.133в; проспект Ленина, д.143а; М.Тореза, д.14в; Михеева, д.11а; Михеева, д.11б; Перекопская, д.7а; Пушкинская, д.55; С.Перовской, д.3; Рязанская, д.3; Степанова, д.34а.

18-й проезд Мясново, д.83а; Революции, д.6; Литейная, д.28; Дм.Ульянова, д.1а; проспект Ленина, д.18; Красноармейский проспект, д.1.

С 01.06.2019 на основании ч. 7.5 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации (ЖК РФ) плата за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) вносится непосредственно региональному оператору ООО «Хартия». Начисление платы за оказание услуг по обращению с ТКО будет осуществляться через агента АО «Областной Единый Информационно-Расчётный центр» (ОЕИРЦ). Информация по оплате квитанции без процентов будет указана на бланке платёжного документа. Для льготной категории Потребителей все предусмотренные законом меры социальной поддержки будут сохранены.

Договор на оказание услуг по обращению с ТКО с управляющими компаниями ООО «УКС г. Тулы», ООО «ЖЭК «Тульский дом», ООО «Жилцентр» действует до 31.05.2019 включительно. На основании ч. 2 ст. 157.2 ЖК РФ с 01.06.2019 заключенный договор с управляющими компаниями ООО «УКС г. Тулы», ООО «ЖЭК «Тульский дом», ООО «Жилцентр» прекращает своё действие.

В соответствии с требованиями п. 2 ч. 7 ст. 157.2 ЖК РФ договор на оказание услуг по обращению с ТКО между собственником помещения в многоквартирном доме и региональным оператором по обращению с ТКО считается заключенным в указанном случае со всеми собственниками помещений в многоквартирном доме одновременно.

С 01.06.2019 договор на оказание услуг по обращению с ТКО между собственником помещения в многоквартирном доме и региональным оператором ООО «Хартия» является публичным и заключается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Заключение договора в письменной форме не требуется.

По всем возникающим вопросам просьба обращаться в офис ООО «Хартия» по адресу:

г. Тула, улица 9 мая, дом 24.

Контактный телефон: 8 (4872)77-05-31, 77-05-32

ИСТОЧНИК KP.RU

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