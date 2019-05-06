В Туле открылся сезон фонтанов

Сверкающие на солнце струи и каскады радуют в жаркий день своей прохладой и свежестью. Места отдыха вокруг источников воды пользуются неизменной популярностью среди туляков и гостей города. Отличный способ отвлечься от городской суеты - послушать успокаивающий шум воды, посмотреть на сияющие во влажном воздухе радуги.

Но прежде всего фонтан – инженерное сооружение. Его запуску предшествуют обязательные работы по техническому обслуживанию и чистке. Пуско-наладочные работы еще продолжаются. Когда период запуска оборудования завершится, горожане смогут наслаждаться видом искусственных гейзеров круглосуточно.

Фонтан на Крестовоздвиженской площади объединил Кремль, набережную и улицу Металлистов в единый ансамбль

Завораживающее зрелище

В сердце оружейной столицы, на площадях Ленина и Крестовоздвиженской, расположены поющие фонтаны. Они стали органичной частью исторического центра, который можно по праву назвать любимым местом прогулок горожан и туристов. Куда ни глянь – везде достопримечательности и замечательные места для фотосессий: Тульский кремль, Казанская набережная, улица Металлистов, Кремлевский сквер, Успенский кафедральный собор.

Торжественная церемония запуска фонтана на Крестовоздвиженской площади состоялась осенью прошлого года, в День города. Поющим фонтан назван не случайно, водные струи словно танцуют под музыку, а вечеров окрашиваются в яркие цвета, благодаря встроенным светодиодам. Выглядит это завораживающе.

Торжественная церемония запуска фонтана на Крестовоздвиженской площади состоялась осенью прошлого года, в День города

Фонтан на площади Ленина облюбовала детвора. Благодаря оригинальному дизайну малыши могут ходить прямо по поверхности прямо между бьющих из-под решетки струй. Многие даже промокают почти насквозь. Взрослые охотно составляют им компанию, чтобы, как будто бы случайно, освежиться в прыгающей струе-шалунье.

Еще один светомузыкальный водомет расположен возле драмтеатра. Есть фонтаны в Толстовском и Могилевском скверах, Центральном парке и на мемориале «Защитникам неба Отечества».

Светомузыкальный фонтан возле драмтеатра - прекрасное место для отдыха и фотосессий.

Фонтан на мемориале «Защитникам неба Отечества»

Кто на новенького

В прошлом году фонтан появился в Октябрьском сквере Зареченского округа. Он стал центром нового благоустроенного общественного пространства, которое привлекает внимание туляков и гостей города своим колоритом. Здесь и скульптура «Тульское чаепитие», и игровые объекты, выполненные в виде яркой Филимоновской игрушки – традиционного народного промысла Тульской области.

Шум воды создаёт атмосферу умиротворения в Толстовском сквере.

Светомузыкальный фонтан возле драмтеатра - прекрасное место для отдыха и фотосессий.

Фонтанов станет больше

В следующем году в компании искусственных гейзеров снова ожидается пополнение. Благоустройство Кировского сквера, которое вот-вот начнется, предполагает строительство еще одного фонтана. Инженерное сооружение также будет светомузыкальным. Вокруг него появятся арт-объекты, сцена и декоративные элементы.

Невозможно представить Центральный парк без искрящегося фонтана.