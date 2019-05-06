Более 600 байкеров открыли мотосезон в Туле

2 мая в центре Тулы собрались порядка 640 рыцарей дорог. Зрители их встретили как всегда восторженно.

Фото: Алексей ФОКИН

Открытие мотосезона массовым заездом - традиция. Мотоциклисты проехали по центральным улицам города и финишировали на площади Ленина. Попасть в мотоколонну мог любой желающий. На открытие сезона в Тулу приехали представителями мотодвижения и из других регионов - Москвы, Подмосковья, Рязани, Калуги...

Не менее знаковым является время старта колонны - 14.23. Вот уже 3 года оно остается неизменным. Для организатора мероприятия - отделения мотоклуба «Ночные волки» НВ Тула МС - этот набор чисел является символичным. В латинском алфавите первые буквы названия клуба «Ночные волки» (Night Wolves) соотносятся с цифрами 14 (N) и 23 (W).

Продолжился праздник зрелищным мотошоу, где экстремалы демонстрировали красивые и опасные трюки на мотоциклах. Необычные номера заставляли зрителей чувствовать дрожь в коленях. Каждый желающий мог отковать монету с тульской символикой и отведать каши.

- Открытие прошло очень дружно. В нем приняли участие ведущие клубы. В мотоколонне не было зафиксировано нарушений. Зрители встретили нас с большим теплом, - отметил секретарь регионального отделения мотоклуба «Ночные волки» Николай Мошкин.

Фото: Алексей ФОКИН

В день открытия мотосезона на центральной площади Тулы собрались более тысячи гостей. Взрослые и дети с удовольствием рассматривали «железных коней». Поклонников манило их разнообразие - раритетные, стилизованные, супер-мощные аппараты и мотоциклы, стоимость которых исчисляется 2 млн рублей.

К слову, ранее открытие мотосезона состоялось в Новомосковске. В Щекине, спустя чуть более недели. На площади Ленина собралось более 100 байкеров из мотоклубов Щекино, Тулы, Ефремова и Богородицка.