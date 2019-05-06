2019-05-06T11:52:18+03:00
Общество

День Победы в парке «Патриот» в Туле: программа мероприятий

Ко Дню Победы в парке «Патриот» в Туле пройдут концерты, кинопоказы, а также шоу зенитных прожекторов
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Правительство ТОФото: Правительство ТО
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С 9 по 12 мая на территории парка «Патриот» в Туле для посетителей будет организована масштабная развлекательная программа.

На концертной площадке в эти дни выступят ансамбль «Псковский десант», ансамбль «Сказ» г. Псков, а также лучшие творческие коллективы Тульской области.

В конгресс-центре парка состоятся бесплатные показы советских и современных художественных фильмов патриотической тематики. Для посетителей будут открыты выставки и экспозиции, интерактивные площадки и пункты общественного питания, будет работать полевая кухня. Вечером будет проходить шоу зенитных прожекторов.

Организованы бесплатные автобусы от гипермаркета «Глобус», добраться до которого можно маршрутным такси №51 и автобусом №5, а также от остановки Тульского суворовского училища, по маршруту автобуса №3. Кроме того, парковка личного транспорта разрешена на стоянке ограниченной вместимостью у парка «Патриот».

ПРОГРАММА

9 мая

13.00 – 18.00 - Концертная площадка. В концерте принимают участие ансамбль «Псковский десант», ансамбль «Сказ» г. Псков, лучшие творческие коллективы Тульской области.

13.00 – 19.00 - Выставки, экспозиции, аттракционы, военно-тактические игры, выставка ретро-автомобилей и военной техники, детская площадка. Кафе «Вежливые люди», полевая кухня.

Кинопоказ, кинозал (2 этаж):

14.00-18.30 - х/ф «А зори здесь тихие»

14.00-15.20 - 1 серия

17.00-18.30 - 2 серия

21.00 – Шоу зенитных прожекторов

10 мая

13.00-19.00 - Концертная площадка. В концерте принимают участие лучшие творческие коллективы Тульской области.

11.00-19.00 - Выставки, экспозиции, аттракционы, военно-тактические игры, выставка ретро-автомобилей и военной техники, детская площадка. Кафе «Вежливые люди».

Кинопоказ в КВЦ, 2 этаж кинозал:

14.00-15.25 – х/ф «Небесный тихоход»

17.00-18.30 – х/ф «Три дня до весны»

21.00 – Шоу зенитных прожекторов

11 мая

13.00-19.00 - Концертная площадка. В концерте принимают участие лучшие творческие коллективы Тульской области.

11.00-19.00 - Выставки, экспозиции, аттракционы, военно-тактические игры, выставка ретро-автомобилей и военной техники, детская площадка. Кафе «Вежливые люди».

Кинопоказ в КВЦ, 2 этаж кинозал:

14.00-15.30 – х/ф «Судьба человека»

17.00-18.40 – х/ф «Крым»

21.00 – Шоу зенитных прожекторов

12 мая

13.00-19.00 - Концертная площадка. В концерте принимают участие лучшие творческие коллективы Тульской области.

11.00 – 19.00 - Выставки, экспозиции, аттракционы, военно-тактические игры, выставка ретро-автомобилей и военной техники, детская площадка. Кафе «Вежливые люди».

Кинопоказ в КВЦ, 2 этаж кинозал:

14.00-15.30 – х/ф «Солдатик»

17.00-18.40 – х/ф «Каникулы президента»

21.00 – Шоу зенитных прожекторов

Программа

Программа

ИСТОЧНИК KP.RU

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