Сергею Шойгу доложили об открытии парка "Патриот-Тула"

СЕГОДНЯ 14:16 2019-05-08T15:03:22+03:00

Алексей Дюмин поблагодарил министра за помощь в создании парка [фото]

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8 мая в Туле прошло открытие патриотического парка «Патриот - Тула», построенный по аналогии с парком в Алабино в кратчайшие сроки, целиком на внебюджетные средства.

Перед началом торжественной церемонии заместитель Министра обороны РФ Андрей Картаполов и губернатор Тульской области Алексей Дюмин в режиме видеосвязи доложили Сергею Шойгу об открытии парка.

Кадр из видео

- Этот проект – результат тесного сотрудничества Министерства обороны и руководства региона в лице Губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина», - отметил Сергей Шойгу.

Алексей Дюмин поблагодарил министра за помощь в создании парка, в формировании экспозиции образцов вооружения и военной техники.

- Парк должен стать местом, куда туляки и гости нашего города будут приходить всей семьей. Уверен, здесь будет интересно всем – и молодежи, и людям старшего поколения, - сказал глава региона.

Андрей Картаполов передал главе региона Алексею Дюмину точную историческую копию знамени 72-го Тульского пехотного полка образца 1876 года для размещения в конгресс-центре «Патриота».

Фото: Правительство ТО

Отметим, что в настоящее время в парке завершено строительство первой очереди. Здесь уже есть все необходимое для проведения официальных мероприятий, интересного и полезного досуга. В дальнейшем развитие парка продолжится: здесь будут появляться новые объекты, экспозиции и др.

9-12 мая в парке туляков и гостей города ждет насыщенная развлекательная программа.

Фото: Юлия КУДЫМОВА

Фото: Юлия КУДЫМОВА

ИСТОЧНИК KP.RU