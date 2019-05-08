2019-05-08T15:03:22+03:00
Общество

Сергею Шойгу доложили об открытии парка "Патриот-Тула"

Алексей Дюмин поблагодарил министра за помощь в создании парка [фото]
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Кадр из видеоКадр из видео
Изменить размер текста:

8 мая в Туле прошло открытие патриотического парка «Патриот - Тула», построенный по аналогии с парком в Алабино в кратчайшие сроки, целиком на внебюджетные средства.

Перед началом торжественной церемонии заместитель Министра обороны РФ Андрей Картаполов и губернатор Тульской области Алексей Дюмин в режиме видеосвязи доложили Сергею Шойгу об открытии парка.

Кадр из видео

Кадр из видео

- Этот проект – результат тесного сотрудничества Министерства обороны и руководства региона в лице Губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина», - отметил Сергей Шойгу.

Алексей Дюмин поблагодарил министра за помощь в создании парка, в формировании экспозиции образцов вооружения и военной техники.

- Парк должен стать местом, куда туляки и гости нашего города будут приходить всей семьей. Уверен, здесь будет интересно всем – и молодежи, и людям старшего поколения, - сказал глава региона.

Андрей Картаполов передал главе региона Алексею Дюмину точную историческую копию знамени 72-го Тульского пехотного полка образца 1876 года для размещения в конгресс-центре «Патриота».

Фото: Правительство ТО

Фото: Правительство ТО

Отметим, что в настоящее время в парке завершено строительство первой очереди. Здесь уже есть все необходимое для проведения официальных мероприятий, интересного и полезного досуга. В дальнейшем развитие парка продолжится: здесь будут появляться новые объекты, экспозиции и др.

9-12 мая в парке туляков и гостей города ждет насыщенная развлекательная программа.

Фото: Юлия КУДЫМОВА

Фото: Юлия КУДЫМОВА

Фото: Юлия КУДЫМОВА

Фото: Юлия КУДЫМОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В День Победы в Туле над «Бессмертным полком» пролетят «Русские витязи»
23-летний житель Суворова отправится к колонию за жестокое убийство
В Тульской области в седьмой раз пройдет «Бессмертный полк»
Туляки записали 45 песен Победы для «Бессмертного полка»
Где 9 мая в Туле будет ограничено движение и запрещена стоянка
В Тульской области работает «горячая линия» по профилактике клещевых инфекций
Тульская Госавтоинспекция переходит на усиленную службу
Разыскиваются родственники погибшего советского бойца Георгия Толстухина
В Туле стартовал проект «Подари историю городу»
В Туле пройдет VII Областной фестиваль детского модельного искусства «Лучшая детская модель Тулы — 2019»
84 тульских школьника приняли в ряды юнармии
Штамп поздравил ветеранов с Днем Победы
В Туле пройдет фестиваль «Литератула-2019»
Алексей Дюмин: Парк «Патриот-Тула» станет не только центром патриотического воспитания молодежи, но и местом для семейного досуга
За сутки в Туле произошло 27 ДТП
Житель Тульской области из ревности поджег дачу возлюбленной
Куликово поле и «Тульские древности» приглашают на Ночь музеев
В сарае дома в Ефремовском районе нашли кости неизвестного