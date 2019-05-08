Сергею Шойгу доложили об открытии парка "Патриот-Тула"
8 мая в Туле прошло открытие патриотического парка «Патриот - Тула», построенный по аналогии с парком в Алабино в кратчайшие сроки, целиком на внебюджетные средства.
Перед началом торжественной церемонии заместитель Министра обороны РФ Андрей Картаполов и губернатор Тульской области Алексей Дюмин в режиме видеосвязи доложили Сергею Шойгу об открытии парка.
Кадр из видео
- Этот проект – результат тесного сотрудничества Министерства обороны и руководства региона в лице Губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина», - отметил Сергей Шойгу.
Алексей Дюмин поблагодарил министра за помощь в создании парка, в формировании экспозиции образцов вооружения и военной техники.
- Парк должен стать местом, куда туляки и гости нашего города будут приходить всей семьей. Уверен, здесь будет интересно всем – и молодежи, и людям старшего поколения, - сказал глава региона.
Андрей Картаполов передал главе региона Алексею Дюмину точную историческую копию знамени 72-го Тульского пехотного полка образца 1876 года для размещения в конгресс-центре «Патриота».
Фото: Правительство ТО
Отметим, что в настоящее время в парке завершено строительство первой очереди. Здесь уже есть все необходимое для проведения официальных мероприятий, интересного и полезного досуга. В дальнейшем развитие парка продолжится: здесь будут появляться новые объекты, экспозиции и др.
9-12 мая в парке туляков и гостей города ждет насыщенная развлекательная программа.
Фото: Юлия КУДЫМОВА
Фото: Юлия КУДЫМОВА
ИСТОЧНИК KP.RU