Тульские производители представили свои товары и услуги

Повысить престиж предприятий и организаций Тульской области. Именно такую цель преследуют организаторы выставки «Тульское качество». Она открылась 24 апреля в областном центре. Свою продукцию представили 74 предприятия региона.

Фото: Алексей ФОКИН

Лауреаты регионального этапа федерального конкурса, имеют право в течение года маркировать продукцию соответствующим знаком. А продукция (услуга) выдвигается на Федеральный конкурс «100 лучших товаров России».

Фото: Алексей ФОКИН

Площадкой для проведения выставки был выбран атриум тульского кремля. За годы своего существования мероприятие проводилось здесь впервые.

- Немногим более 6 лет назад на этом месте находились 2 подстанции. Благодаря совместной проведенной работе мы это место освободили для проведения таких интересных мероприятий, в которых Тульская область имеет возможность представить широту выпускаемого диапазона продукции, - отмечает министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрий Ломовцев. - Мы видим, что работа, которую мы начинали 6 лет назад, вознаграждается уровнем проведения выставки, который можно оценить только по высокой планке. По результатам трех месяцев 2019 года Тульская область является лидером в ЦФО по индексу промышленного производства. Он составляет 126, 6 %. По итогам 2018 года Тульская область стала первой в стране по доле обрабатывающей промышленности в общем объеме валового регионального продукта. У нас, действительно, нет богатых природных ресурсов. Наши ресурсы — кадры, компетенция, которая позволяет больше всех в стране выпускать в стране обрабатывающей продукции, высокотехнологичной продукции, примеры которой мы видим на этой выставке. Уверен, что в ближайшие годы все выставочные возможности здесь, в парке «Патриот» будут максимально заполнены той продукцией, которую предлагает тульская промышленность, начиная от базовых отраслей и завершая теми отраслями, которые сейчас находятся на стадии интенсивного роста.

Фото: Алексей ФОКИН

О значимости проведения подобных мероприятий в это день говорили не раз: и организаторы и тульские производители. Последним она дает возможность найти не только покупателей, но и деловых партнеров.

- Почему важно проведение таких выставок? Продвижение продукции сегодня порою сложнее, чем ее производство. Научиться продавать невозможно, не проводя серьезной маркетинговой работы по исследованию рынков. Выставка — один из инструментов маркетинга и продвижения продукции, - говорит президент Союза «Тульская торгово промышленная палата» Юрий Агафонов.

Тульские бренды

Молоко, сыр, пастила, колбасные изделия, картофель... На соседних стендах — гражданская продукция оборонных предприятий, банковские услуги, изделия из дерева, косметические бренды.

Фото: Алексей ФОКИН

- Здесь представлена церковная утварь, столы в стиле лофт, деревянная посуда. Все это покрыто воском, маслом. Цвет тоже предается маслом. Церковная утварь покрыта патиной, полиуретановым лаком. Все как положено по канонам. Все вырученные средства с продажи этих изделий идут на постройку храма «Преподобного Максима Исповедника» ФКУ ИК-1 в Донском, - проводит экскурсию по стенду регионального УФСИН Екатерина Макеева.

Фото: Алексей ФОКИН

- В «Тульском качестве» участвую впервые. Тулякам надо показать качественный продукт. С 2006 года занимаюсь производством меда. Стараюсь делать акцент на монофлерных сортах. Монофлерный - значит насыщенный. В период цветения медоносных растений я выезжаю в места их произрастания вместе с пасекой. Возвращаюсь только к медовому спасу и выставкам, - делится Михаил Зубков. - Средний пчеловод добывает порядка 2 тонн меда. Зачем его фальсифицировать, если его девать некуда? Я поэтому приветствую такие выставки. Я считаю, если человек живет в этом регионе, он должен питаться своими продуктами.

Изобилие продукции

Многообразие представленных товаров и услуг поражает посетителей. Своими впечатлениями от увиденного они поделились с «Комсомолкой».

- Понравилась колбаса, мясная продукция. Открыли для себя на выставке белевскую пастилу с кедровыми орехами. Такую еще не пробовали. Сыры тоже... Интересные деревянные игрушки. Удивила своим разнообразием продукция УФСИН. Я даже не знала, что столько всего они делают, - говорит Ольга Юдина.

Фото: Алексей ФОКИН

- Великолепная выставка. Здесь все представлено, но хотелось бы большего. Если у нас 1 400 предпринимателей, то здесь 74. Очень много интересного для себя открыли. Например, спецодежду. Мы не не знали, что она производится в Тульской области. Мы всегда обращались в Москву. Для нас также было удивлением, что оборонные предприятия, могут поставлять продукцию для народа. О тульской компании, которая поставляет краску, мы вообще не слышали. Все, что не возьми, для нас все новое. Я думаю, такие выставки надо проводить почаще, - уверен Руслан Айтбаев.

Победителей в пяти номинациях

26 апреля выставка «Тульское качество» завершила свою работу. В ее рамках были подведены итоги конкурса «Лучшие товары и услуги Тульской области».

В течение всего времени, пока была открыта экспозиция, члены экспертной комиссии оценивали представленную продукцию и услуги, чтобы определить победителей в основных номинациях. Они были объявлены в ходе церемонии закрытия выставки.

- Для ООО «Традиции Белева» участие в выставке - традиция, – рассказывает руководитель предприятия Вадим Самошин. - Как и в прошлом году компания стала лауреатом регионального этапа. В основе этих достижений - стабильно высокое качество продукции и профессионализм работников. Престиж, имя, развитие — этот то, что получает компания, участвуя в выставке.