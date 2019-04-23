"Мы за Иваныча!": туляки единогласно заступились за учителя, который силой отнял у школьника телефон

Видеоролик, на котором учитель тульской школы силой отнимает у ученика телефон, вызвал широкий резонанс среди жителей города.

В комментариях под роликом в соцсетях туляки единогласно встали на сторону преподавателя и считают, что мужчина ни в чем не виноват. Некоторые признали, что педагог, конечно, погорячился, но его, скорее всего, вывели из себя.

Цитируем комментарии туляков:

«Мы за Иваныча!»,

«Дети достали препода!»,

«Телефоны сдавать надо, да и не бил он никого»,

«Нет уважения к взрослым! Общаются на одной волне со старшими. А родители закрывают на это глаза, в большинстве случаев»,

«Никого он не бил. Телефоном не надо было пользоваться во время урока. Я когда училась, выключала телефон, чтоб не мешал во время урока»,

«Прекрасный человек и педагог. А родителям этого ребенка нужно объяснить как себя вести в школе и не провоцировать учителя. Малолетние монстры. На этом видео показано некорректное поведение детей, а виноват всегда учитель».

«Дети специально доводят Дмитрия Ивановича, а потом снимают на видео. А после занятий хвалятся. Некоторые родители смотрят видео и смеются. На видео видно, что ничего страшного не происходит. И кричит кто-то специально. Все подстроено».

«Но как же так вышло, что учителя стали бесправными рабами? Как из представителя благородной профессии педагоги превратились в холопов, которыми как хотят «вертят» наглые *** или *** родители? На защиту «избитого» линейкой лба или оборзевшего гаджетозависимого молокососа встанут надзорные органы и учитель после 20 лет работы с позором уйдет на пенсию. Что дальше?!».

«Учитель между молотом и наковальней: с одной стороны дети, всегда правые, с другой - управление образования, совершенно не защищающее интересы педагогов. Знаете, что выпало из этой картины? Общественное мнение. Которое в прежние времена вполне выполняло свою воспитательную функцию».

Стоит отметить также, что Дмитрий Иванович - учитель с 34-летним стажем, имеет высшую учительскую категорию с 1994 года.