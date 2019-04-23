В одной из школ Тулы учитель пытался силой отобрать телефон у ребенка. Произошедшее было снято на видео, которое опубликовали на YouTube.

На кадрах видно, что педагог вырывает у ребенка мобильник, а тот не отдает. В это время другие дети, истошно голося, требуют учителя не трогать их одноклассника.

Администрация города Тулы совместно с министерством образования Тульской области отреагировали на случившееся:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/704804" frameborder="0"></iframe> В тульской школе учитель силой пытался отобрать телефон у мальчика.

- Проводится внеплановая проверка на предмет соответствия действий педагога его должностным обязанностям и Кодексу профессиональной этики учителя. До окончания проверки педагог приказом по образовательной организации отстранен от исполнения должностных обязанностей, - сообщили в управлении образования.

Отметим, такого рода случай - не первый в Тульской области. Ранее мы писали, что в Новомосковске преподаватель ударила подростка указкой по спине. По данному факту правоохранители проводят проверку.