2019-04-23T16:01:25+03:00
Происшествия

В тульской школе учитель силой пытался отобрать телефон у мальчика

Произошедшее запечатлели на телефон [видео]
Виктория ЯКУШИНА
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Кадр из видеоКадр из видео
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В одной из школ Тулы учитель пытался силой отобрать телефон у ребенка. Произошедшее было снято на видео, которое опубликовали на YouTube.

На кадрах видно, что педагог вырывает у ребенка мобильник, а тот не отдает. В это время другие дети, истошно голося, требуют учителя не трогать их одноклассника.

Администрация города Тулы совместно с министерством образования Тульской области отреагировали на случившееся:

В тульской школе учитель силой пытался отобрать телефон у мальчика.

- Проводится внеплановая проверка на предмет соответствия действий педагога его должностным обязанностям и Кодексу профессиональной этики учителя. До окончания проверки педагог приказом по образовательной организации отстранен от исполнения должностных обязанностей, - сообщили в управлении образования.

Отметим, такого рода случай - не первый в Тульской области. Ранее мы писали, что в Новомосковске преподаватель ударила подростка указкой по спине. По данному факту правоохранители проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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