2019-04-11T17:46:42+03:00
Происшествия

В Тульской области учитель ударила школьника и оскорбила: СК проводит проверку

На кадрах женщина не стесняется в выражениях
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Фото: Стоп-кадр с видеоФото: Стоп-кадр с видео
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В Новомосковске учитель накричала на стоящего перед школьной доской ученика и ударила его по спине линейкой. Именно такие кадры опубликовал на своем YouTube-канале блогер.

Видео ему предоставил один из его подписчиков. По словам блогера, подробности этой истории у школьника приходилось буквально вытягивать. Мальчик опасался последствий, если этой истории будет придана огласка.

Кадрами видео уже заинтересовались правоохранители. Следственным отделом по г. Новомосковск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по данному факту.

- В ходе доследственной проверки будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) сотрудникам школы. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили в ведомстве.

По одной из версий, учитель уже уволилась из школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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