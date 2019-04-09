После смертельного ДТП в Тульской области объявили охоту на нелегальных перевозчиков

После аварии в Подмосковье, в которой погибли шесть жителей Тульской области, глава региона дал поручение об усилении контроля за безопасностью пассажирских перевозок и проведении рейдов по выявлению нелегальных перевозчиков.

Один из них состоялся в ночь с 7 на 8 апреля на участках федеральных трасс М-2 «Крым» и М-4 «Дон». Сотрудники ГИБДД проверяли все транспортные средства, осуществляющие перевозки пассажиров в направлении Москвы.

В результате было составлено 6 административных материалов, выявлены 2 водителя, занимавшихся незаконными перевозками пассажиров. Все правонарушители привлечены к административной ответственности.

По линии регионального минтранса составлено 2 протокола об осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии. Ространснадзор обнаружил нарушения правил перевозок пассажиров и багажа.

Сотрудники ГИБДД выявили водителя, управляющего транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков.