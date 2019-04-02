А вам нужно к косметологу?

Когда начинать?

На этот вопрос ответ достаточно простой - не надо ждать каких-то параметров возраста, к косметологу нужно обращаться по мере возникновения проблем с внешностью. Ходить к косметологу можно на разные процедуры. В нашем центре эстетической медицины "Талисия" для любого возраста найдутся различные методики и процедуры, которые помогут улучшить состояние кожи и справиться с другими изменениями. Ухаживать за собой нужно постоянно, на протяжении всей жизни.

Если у ребенка в подростковом возрасте начинаются проблемы с кожей, высыпания, черные точки, то нужно обязательно идти к врачу. Специалист назначает обследования и затем соответствующее лечение, подбираются те процедуры, которые показаны с учетом возраста. Косметология в "Талисия" - прежде всего врачебная. Поэтому, если пациент приходит к нам на прием, он получает полное обследование , проходит ряд анализов (кровь, посевы и т.д.). Также важна консультация со специалистом, так как все люди разные, схожая симптоматика не всегда означает одни и те же проблемы. Не нужно спрашивать у знакомых, листать интернет и т.д., самый простой и верный способ записаться на прием к косметологу и уже врач оценит какие препараты и процедуры помогут в конкретном случае. Косметология - это индивидуальная наука, она показана всем, но каждому свое.

Сохраняя молодость

Для молодых людей, причем как парней, так и девушек, у нас в "Талисия"есть уходовые процедуры. Они помогут сохранить молодость и свежесть кожи. В этом возрасте показаны различные процедуры по очищению и незначительному питанию, Наши специалисты для каждого пациента разрабатывают индивидуальные курсовые процедуры, которые необходимо проходить в возрастной группе от 20 лет. И такие курсы нужно повторять 2 раза в год. Тогда возрастные изменения кожи можно отодвинуть на достаточно длительный срок.

Системный подход

Почему-то люди быстрее верят рекламе в интернет и ТВ, что домашние косметические рецепты и крема масс-маркета готовы справиться с признаками старения и увядания кожи за считанные дни. Это обычный самообман, если немного почитать о строении кожи, то наш клеточный барьер настолько плотный, что ни одна молекула крема или домашнего чудо-средства не способна проникнуть даже в средние слои кожи. Вся работа в лучшем случае происходит на поверхности. А это кратковременный визуальный эффект.

Наверное практически каждая женщина посещает парикмахерскую и делаем маникюр. И происходит этот визит минимум раз в месяц, так чем же хуже наше лицо и кожа. За ней тоже нужно следить постоянно. Также как ногтям и волосам свойственно отрастать, так и кожа с течением времени изменяется, частички старятся и отмирают. В юном возрасте естественное обновление происходит по физиологическим циклам, но с возрастом организм утрачивает ресурсы и здесь на помощь приходим мы - врачи-косметологи. После 35-40 лет визит к косметологу должен быть постоянным. И каждый раз список процедур может меняться в зависимости от состояния кожи пациента, если, например, в 30 лет можно обойтись пилингами и мезотерапией, то в 33 могут понадобиться и аппаратные методики и контурная пластика. Кожа меняется постоянно и те процедуры, которые помогали год назад, становятся бесполезной тратой финансов и времени в настоящем. В зависимости от занятости и психотипа человека некоторым удобно ходить на курс процедур, а затем делать поддерживающие манипуляции и выглядеть сногшибательно постоянно. А кто-то не обладает временем и делает 2 раза в год комплекс достаточно интенсивных воздействий. В любом случае, поход к косметологу должен быть системным, тогда сохранять привлекательный внешний вид можно бесконечно долго.

Инновации в косметологии

Мы всегда проявляем особый интерес к инновационным наукоемким направлениям в косметологии и стремимся продвигать наиболее эффективные, безопасные и востребованные на международном рынке эстетической медицины препараты и оборудование. Применяем аппаратные методики наряду с классическими процедурами – это одно из наиболее перспективных направлений в косметологии на сегодняшний день. С помощью аппаратных методов достигаются более высокие результаты при меньших рисках побочных эффектов и более коротком периоде реабилитации.

Когда с возрастом у пациента возникает необходимость в более интенсивных воздействиях, то в нашем центре "Талисия" мы можем предложить различные процедуры, которые помогут достичь максимального омолаживающего эффекта в короткие сроки. "Талисия" - это центр лазерной медицины и нитевого лифтинга. Процедуры с использованием лазера подразделяются. Есть более агрессивное воздействие луча, когда кожа травмируется и требуется реабилитация и есть лазерные процедуры (например лазер СО2), которые не требуют ярко-выраженного реабилитационного периода, так называемое бизнес-омоложение.

Также мы большое внимание уделяем нитевому лифтингу и нитевым методикам. Нитевой лифтинг — это наиболее перспективный на сегодняшний день метод омоложения. Он обладает должной результативностью, легко переносится, не требует оперативного вмешательства и обладает малым периодом реабилитации.

Еще одна новинка в нашем центре «Талисия» - безопасная и результативная подтяжки кожи ультразвуковой SMAS лифтинг. Процедуры проводятся с помощью аппарата ULTRAFORMER, который способен решить целый ряд проблем — вернуть лицу молодость, восстановить контуры лица и тела, избавиться от нежелательных жировых отложений. В отличие от операционного метода, состояние кожи при лечении ультразвуком улучшается естественным способом, и кожа преображается в течение месяца — запускается выработка эластина и коллагена, исчезают припухлости, выравнивается цвет лица, а овал лица возвращается к первоначальной форме.

Это достаточно мощные процедуры омоложения, поэтому они назначаются исключительно врачом. Эффект от сочетания этих методик сравним по визуализации с пластикой.

Помимо совершенствования косметологических техник, мы привлекаем новых специалистов и расширяем сферу предоставляемых услуг: в 2014 году добавились направления гинекология и трихология, в 2016 - диетология в сотрудничестве с Новосибирским научным центром MyGenetics на базе институтов Сибирского Отделения Российской Академии Наук, который уделяет особое внимание превентивной медицине, программам оздоровления населения и предупреждения развития заболеваний с помощью коррекции пищевого поведения на основе ДНК-анализа, в 2017 - Anti-Age с применением лучших практик Российской Ассоциации Междисциплинарной Антивозрастной Медицины (RUSIAM) и всемирной Ассоциации Междисциплинароной Антивозрастной Медицины (WOSIAM).

Не только женщинам

Если еще недавно считалось, что косметические процедуры предназначены исключительно для женщин, то сегодня ситуация меняется. Мужчины тоже хотят выглядеть хорошо и молодо. В нашем центре "Талисия"разработаны специальные программы для мужчин , которые практически не имеют реабилитационного периода. Это крайне важно, в силу особенности мужской природы. Они стесняются, если кто-нибудь заметит, что проведены какие - либо манипуляции с внешностью. Мы всегда прислушиваемся к пожеланиям пациентов. В "Талисия" есть комплексы по уходы за телом и лицом для сильной половины. Наши мужчины прежде всего должны выглядеть здоровыми и ухоженными. Это статус и привлекательность, а значит уверенность в себе.

Для современного человека не секрет, что молодость и внешняя привлекательность дают надежду не только на полноценную личную жизнь, но и возможность успешного трудоустройства, массу других социальных преимуществ. В нашем центре "Талисия" специалистами будет разработаны специальные программы по уходу за лицом и телом с учетом анатомо-физиологических особенностей организма для каждого. Комплексное воздействие и индивидуальный подход в сочетании друг с другом позволяют нашим пациентам сохранять внешнюю привлекательность, крепкое здоровье и энергичность в любом возрасте.

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Центр эстетической медицины "Талисия"

Фото: Алексей ФОКИН

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