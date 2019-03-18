Туляк Алексей Летучий поставил номер Сергею Лазареву для Big Love Show 2019
Видео с отрывком выступления опубликовал на своей страничке сам певец [видео]
Кадр из видео
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На Big Love Show 2019 в спорткомплексе "Олимпийский" певец Сергей Лазарев исполнил песню "Пьяным Чем Обманутым".
Хореографию для номера поставил победитель 5 сезона Танцы на ТНТ - туляк Алексей Летучий.
Видео с отрывком выступления опубликовал на своей страничке сам певец:
Первое выступление с песней #ПьянымЧемОбманутым на #BigLoveShow 2019. Хореограф: победитель 5 сезона Танцы на ТНТ - Алексей Летучий..Полная версия на сайте loveradio.ru #сергейлазарев #sergeylazarev
ИСТОЧНИК KP.RU