2019-03-18T16:19:55+03:00
Общество

Туляк Алексей Летучий поставил номер Сергею Лазареву для Big Love Show 2019

Видео с отрывком выступления опубликовал на своей страничке сам певец [видео]
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Кадр из видеоКадр из видео
Изменить размер текста:

На Big Love Show 2019 в спорткомплексе "Олимпийский" певец Сергей Лазарев исполнил песню "Пьяным Чем Обманутым".

Хореографию для номера поставил победитель 5 сезона Танцы на ТНТ - туляк Алексей Летучий.

Видео с отрывком выступления опубликовал на своей страничке сам певец:

lazarevsergeylazarevsergey
Первое выступление с песней #ПьянымЧемОбманутым на #BigLoveShow 2019. Хореограф: победитель 5 сезона Танцы на ТНТ - Алексей Летучий..Полная версия на сайте loveradio.ru #сергейлазарев #sergeylazarev
29158 отметок «Нравится»525 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Они замерзали, разбежавшись по склону": знакомые погибших на Чивруайском перевале студентов из Куйбышева ищут причины страшной трагедии
"КП-Самара" пообщалась со знакомыми и друзьями погибших 43 года назад туристов, пропавших на Чивруайском перевале в Ловозерских тундрах. Что случилось в тот день, почему в поход отправились в ночь и зачем группа разделилась
Новости 24