2018-12-22T23:30:19+03:00
Общество

Туляк Алексей Летучий стал победителем проекта "Танцы"

Он набрал наибольшее количество голосов телезрителей
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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22 декабря 2018 года состоялся финал пятого сезона танцевального шоу страны на телеканале ТНТ "Танцы".

Победителем проекта стал житель Тулы Алексей Летучий - представитель комнады Татьяны Денисовой.

20-летнего юношу поддержали зрители в борьбе за звание лучшего танцовщика нашей страны и отдали за него наибольшее количество голосов. Его призом стали 3 млн рублей.

"Серебро" взяла Юви - танцовщица из команды Егора Дружунина. Сразу за ней - сокомандник Саша Ли. Четвертое место - участник команды Татьяны Денисовой Саша Перцев. Пятой стала Ульяна Пылаева из команды Мигеля, шестое место - ее коллега по команде Маша Худорожкова.

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