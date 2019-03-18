2019-03-18T11:40:12+03:00
Политика

Александр Балберов: Мы считаем, что Алексей Лебедев не справляется со своими обязанностями

Заместитель председателя Тульской областной Думы высказал свое мнение о работе коллеги
Виктория ЯКУШИНА
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Александр Балберов. Фото: страница героя публикации в соцсетиАлександр Балберов. Фото: страница героя публикации в соцсети
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18 марта 2019 года группа депутатов в количестве 13 человек выступила с инициативой рассмотреть на следующем заседании вопрос о смене заместителя председателя Тульской областной Думы.

- Мы считаем, что Алексей Лебедев не справляется со своими обязанностями, как заместитель председателя областного парламента, - сказал заместитель председателя Тульской областной Думы Александр Балберов. - За весь созыв он не внес ни одного конструктивного предложения, при этом сделал много громких политических заявлений. Не укладывается в голове, как может заместитель председателя облдумы, курирующий вопросы ЖКХ, призывать избирателей не платить за услуги ЖКХ? Считаю, что человек, наделенный таким высоким статусом, должностное лицо, не может позволять себе подобных высказываний.

Также Александр Балберов подчеркнул, что данная инициатива направлена на конкретного депутата, и позиции партии КПРФ, которую представляет в Тульской областной Думе Лебедев, ни в коем случае не будут снижены.

- В соответствии с законом все партии, прошедшие в Думу, вправе выдвинуть своего представителя на должность заместителя председателя. Поэтому в случае отстранения Лебедева от должности я буду предлагать на его место назначить другого коммуниста. Поскольку их всего двое, это место достанется Юрию Моисееву. Он уже был в этой должности в прошлом созыве, работу знает, - сказал Александр Балберов.

Отметим, что все решения будут обсуждаться депутатами и приниматься на заседании Тульской областной Думы, которое состоится 28 марта 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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