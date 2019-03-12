Али Алиев: В нашей профессии нет мелочей

Али Исмаилович Алиев - заместитель главного врача по лечебной работе Тульской стоматологической поликлиники им С.А.Злотникова, врач-ортодонт высшей квалификационной категории, врач-стоматолог-ортопед.

Залог успешной работы врача

- В нашей профессии нет мелочей! - отмечает Али Исмаилович. - Каждый наш пациент уникален по своему и наша задача найти и подобрать индивидуальный подход для достижения максимального результата лечения. Беззаветная преданность нашей профессии, педантичность и постоянное самосовершенствование - вот залог успешной работы врача.

Династия

Никем, кроме врача, Али Исмаилович себя никогда не представлял. Он вырос в семье медиков. Его младший брат также стал доктором.

По стопам отца пошел и сын Али Алиева. Он учиться на втором курсе мединститута на стоматолога.

Сам же Али Исмаилович окончил Тверскую госмедакадкемию по специальности Стоматология в 1998г; ординатуру по Ортопедической стоматологии на базе тверской медакадемии в 2000г, затем получил специализацию по ортодонтии на базе Российского университета дружбы народов.

Стаж работы по специальности ортодонтия - 19 лет.

Фото: Алексей ФОКИН

Международный уровень

На сегодняшний день ортодонтический центр в ТСП им С.А Злотникова, который на протяжении уже более 15 лет возглавляет Али Исмаилович, в является флагманом в освоении и внедрении новейших методик и технологии в области ортодонтии, от традиционных методов лечения до суперсовременных индивидуальных систем (Инкогнито, ВИН и др.).

- Ортодонтия, наверное, одна из самых стремительно развивающаяся отраслей нашей профессии, - подчеркивает Али Исмаилович. - Нам много приходиться учиться и развиваться в этом направлении. Мы уже давно не ограничиваемся только «кривыми зубами». Сейчас это фактически эстетическая индустрия, которая позволяет создать потрясающие улыбки нашим пациентам, подготовить к протезированию, устранить заболевания. Наши рамки сотрудничества не ограничиваются только РФ, мы уже давно перешли на международный уровень.

Сотрудничество с Германией

Али Исмаилович был первым кто освоил и применил на практике работу с индивидуальными лингвальными системами Инкогнито и ВИН для устранения зубочелюстных деформаций и сделал доступным высокотехнологичное лечение для Тульского региона.

- Когда-то это казалось чем-то космическим, и было немного страшно начинать, - вспоминает с улыбкой стоматолог. - С помню как в 2002 году Савелий Аронович Злотников рассказывал мне, как здорово все в Германии и Швейцарии. Как моделируют результат, все предугадывают. Сейчас все эти технологии есть и у нас. Мир стал настолько быстрым, что врач просто не имеет право застревать на месте. Ты ни когда не знаешь, где предел, и то, что вчера было не доступно и уникально, сегодня составляет обязательную программу обучения молодых специалистов. Информационные технологии позволяют нам консультировать наших пациентов у ведущих специалистов за рубежом, в частности в Германии, где я неоднократно проходил обучение. И сейчас мы продолжаем тесно сотрудничать и стараемся не отставать от них.

Фото: Алексей ФОКИН

Новшества - в разработке

Уже давно любой ортодонт знает, что главное в ортодонтии - это правильная диагностика. Тут на помощь докторам пришли цифровые технологии.

- Многие клиники делают компьютерную томографию, и никого этим сейчас не удивишь, но только у нас в ТСП им. Злотникова проводиться полноценный и уникальный 3D-анализ именно для ортодонтии, - подчеркивает Али Алиев. - Сейчас у нас в разработке находятся новые идеи и технологии, и, поверьте, в скором времени мы удивим наших пациентов. Но торопиться не будем, пусть это пока остается секретом.

Удача - это важно

Немаловажным аспектом в работе и карьере медика Али Исмаилович считает удачу.

- Я очень удачливый человек. Мне очень повезло в жизни, - отмечает врач. - У меня были сильные и грамотные руководители и учителя. Они поверили в меня и дали возможность проявить себя. Это очень много значит для молодого специалиста. Вот и я теперь делюсь опытом с молодыми докторами и сам учусь у них. Это очень здорово.

Справка "КП"

Конкурс "Тульский доктор года-2019" проходит в рамках федерального проекта "Клиника года". На суд народа представлены тульские медучреждения и врачи.

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