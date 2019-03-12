В Тульской области продолжает работу двухпоточная система сбора отходов

В областном центре баками для раздельного сбора отходов (РСО) оборудовали общественное пространство «Искра», набережную, улицу Металлургов и территории двух школ.

Очередные контейнеры для РСО региональный оператор «Хартия» установил в р.п. Первомайский на ул. Пролетарской, 11. Вторую жизнь отслужившим вещам здесь также будут давать с помощью двухпоточной системы сбора отходов.

На контейнерной площадке установлены синие и ярко оранжевые баки. В первые — выкидывается мокрый, загрязненный мусор, пищевые отходы. Во второй — отходы, пригодные для вторичной переработки (бумага, пластик, металл, стекло).

Отходы из баков будут собираться отдельным рейсом мусоровоза. Затем их доставят для дальнейшей досортировки, а затем будут переданы переработчикам. Меры позволят сократить объем захораниваемых на полигонах отходов и сохранить природные ресурсы.

К слову, оборудуют баками для РСО далеко не все контейнерные площадки. А только те, что обладают для этого местом. Проще говоря, новые.

В Щекинском районе контейнерную площадку с соблюдением всех требований установила управляющая компания. Она имеет твердое основание, препятствующее попаданию стоков в грунт, ограждение с трех сторон и крышу. А главное размер площадки позволяет сюда установить контейнер для РСО, что и сделал регоператор.

Контейнеры для РСО устанавливают только на модернизованных контейнерных площадках

- Начало культуре сбора твердых коммунальных отходов положено. В р.п. Первомайский мы впервые установили новый контейнер РСО. В перспективе такая практика будет внедряться повсеместно, - отметил Семен Зибенберг, советник директора тульского филиала «Хартия», в чьем ведении находится Щекинский и Киреевский районы. - Многие управляющие компании уже взялись за переоборудование контейнерных площадок. Мы надеемся, что наши граждане будут относиться к этому с пониманием, и мы наведем чистоту и порядок вокруг себя.

Семен Зибенберг

- Программа раздельного сбора мусора работает в Тульской области. На сегодняшний момент приобретено 500 контейнеров для раздельного сбора и мы постепенно начинаем их вводить, - говорит генеральный директор регионального филиала ООО «Хартия» Геннадий Бородин. - В р.п. Первомайский УК в течение ближайшего времени установит еще пять таких контейнерных площадок. На каждой вводимой площадке мы будем устанавливать баки для РСО. Такие меры позволят снизить нагрузку на полигоны и сортировку.

Геннадий Бородин

Как пользоваться системой раздельного сбора отходов и для чего она нужна в Тульской области начинают рассказывать с детства. В школах представители регоператора в рамках весеннего марафона проводят эко-уроки. Их расписание утверждено министерством образования до конца учебного года. После проведения уроков в школах также устанавливают оранжевые контейнеры.

К просветительской работе подключились и волонтеры. О важности раздельного сбора отходов они рассказывают во время праздников, раздавая на улицах города информационные листовки.