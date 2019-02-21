Тульский флебологический центр участник проекта уже три года подряд. И каждый раз активное голосование жителей нашего региона за флебологический центр подтверждает качество и профессионализм оказания медицинских услуг специалистами клиники.

Тульский флебологический центр - узкоспециализированная клиника, осуществляющая лечение сосудистых заболеваний. В медучреждении работают опытные врачи-флебологи, консультирующие и активно оперирующие сосудистые хирурги высшей квалификации.

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Главный принцип работы организации - качественная и доступная медицинская помощь в сфере флебологии, сосудистой хирургии, костно-суставного лечения. «Тульский флебологический центр» диагностирует, лечит и помогает предотвратить развитие сосудистых заболеваний, используя многолетний опыт специалистов и применяя самые надежные современные методы.

Специалисты центра, комплексно подходят к вопросу диагностики. Пациент проходит осмотр сразу нескольких специалистов флеболога, артролога и сосудистого хирурга. Они тщательно разрабатывают программу лечения, учитывая индивидуальные особенности каждого пациента, что позволяет добиваться наилучшего результата. Лечение начинается с общего осмотра, который позволяет увидеть внешние отклонения от нормы.

Более точные сведения о состоянии пациента и его заболевании можно получить, узнав результаты анализа крови. Особое внимание уделяется РОЭ, реакция оседания эритроцитов. Ее увеличение отражает уровень воспалительного процесса. В центре вы можете сдать все необходимые анализы.Конкретные методы лечения определяются лечащим врачом после проведения осмотра пациента и диагностирования заболеваний.

Главный принцип работы организации - качественная и доступная медицинская помощь в сфере флебологии и сосудистой хирургии

При остеоартритах возможно применение протезов (заменителей) синовиальной жидкости на основе гиалуроновой кислоты, которые вводятся непосредственно в суставную полость. Такой путь введения наиболее эффективен. Он обеспечивает мгновенное увлажнение суставных поверхностей и восстановление их скольжения относительно друг друга и питает хрящ;

Лечение системных аутоиммунных заболеваний начинают с подбора нестероидных противовоспалительных средств (НПВП), используют базисные противовоспалительные препараты, в наиболее воспаленные суставы вводятся инъекции кортикостероидных препаратов. Лечение подагры заключается в соблюдении специальной малопуриновой диеты, приеме щелочных минеральных вод, назначении гипоурикемических средств, ограничивается прием мочегонных препаратов.

Амбулаторное лечение варикозной болезни проводится без операции, без боли, без послеоперационных рубцов. Пациентам предлагаются наиболее безболезненные методики лечения сосудистых заболеваний ног, а также самые современные препараты и медицинское оборудование. Также в центре проводится лазерное удаление доброкачественных новообразований и осуществляется удаление вросшего ногтя.

Последняя проблема достаточно щепетильная, для людей страдающих таким недугом обычные передвижения становятся настоящим испытанием. Специалисты центра успешно помогают справиться с такой проблемой, как вросший ноготь, при соблюдении всех рекомендаций пациент избавляется от недуга навсегда.

Своевременная диагностика сосудистых заболеваний позволяет выявить болезнь на ранней стадии и провести лечение с минимальным риском.

В 2018 году медучреждение стало победителем в номинации «Лучший специализированный центр диагностики и лечения» в конкурсе «Клиника года»

Жители Тульской области назвали ООО «Тульский флебологический центр» лучшим специализированным центром диагностики и лечения. В 2018 году медучреждение стало победителем в номинации «Лучший специализированный центр диагностики и лечения» в конкурсе «Клиника года». В голосовании приняло участие 30 тысяч человек, подписи собирались и обрабатывались в течение пяти месяцев.

Адрес: г. Тула, ул. Декабристов, 6

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