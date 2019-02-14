Хобби, подарок и вложение средств или три зайца одной монетой

Наверное, многие слышали о коллекционировании монет или в отделениях банка видели красиво оформленные витрины с монетами. Монетки из разных драгоценных металлов, посвященные знаменательным событиям и датам, выполненные в разных художественных стилях, они, безусловно, привлекают внимание. Интерес этот вполне оправдан, т.к. помимо эстетической стороны монеты из драгоценных металлов имеют конкретную практическую пользу:

- Замечательное хобби. Коллекционирование монет может стать знаковым увлечением, которое подвигнет к саморазвитию – ведь нумизматика «потянет» за собой знания в области истории, искусства, географии и т.д.

- Один из удачных вариантов вложения средств. Придется кстати, когда вы начинаете задумываться, как же сохранить заработанные средства, и, по возможности, приумножить их. Если вы приобретаете монеты для этой цели - нужно различать инвестиционные и памятные монеты. На стоимость инвестиционной монеты влияет, прежде всего, тот металл, из которого она изготовлена, и ее вес. Стоимость памятной монеты определяется уже не столько количеством металла, сколько ее художественной ценностью, тиражом и коллекционной значимостью. Как правило, эти монеты приурочены к памятным событиям и выпускаются ограниченными тиражами, а это значительно увеличить их цену по прошествии времени. Так же обращайте внимание на их состояние – царапинка, следы использования или неаккуратного обращения могут значительно снизить цену при дальнейшей реализации. Отметим, что операции с инвестиционными монетами не облагаются НДС, и его повышение не влияет на цену покупки.

- Монеты из драгоценных металлов – отличный подарок. Все мы проявляли смекалку и изобретательность, когда готовили подарки родным и близким к Новому году. Сейчас впереди два всеми любимых в России праздника - 23 февраля и 8 марта. А еще никто не отменял Дни рождения родственников, юбилеи, свадьбы, годовщины знакомства…. Драгоценная монета не будет бесполезным подарком, даже для тех, у кого «все есть». А дарящий зарекомендует себя как человек со вкусом!

Приобрести монеты можно у частных коллекционеров, в магазинах нумизматики и в банковских отделениях. Последний вариант имеет ряд преимуществ.

Рассказывает начальник отдела кассовых операций АО «Россельхозбанк» Карине Еремьян:

- Банк гарантирует подлинность монеты и законность сделки. Покупатель предъявляет документ, удостоверяющий личность, и получает справку о проведении операции с монетами, содержащую подробную информацию о монете (наименование монеты, металл, проба, качество чеканки, состояние) и сертификат (при приобретении памятных монет). По желанию клиента можно упаковать монету в футляр. Ассортимент футляров рассчитан на любой кошелёк и вкус: от бархата и флока в разной цветовой гамме, до лакированного дерева.

Одним из преимуществ крупных банков является широкая филиальная сеть, что позволяет клиенту приобрести желанную монету не только в крупном городе, но и во всех подразделениях банка, совершающих операции с монетами из драгоценных металлов.

Информация о наличии монет и ценах размещена на сайтах банков, выбирайте то, что вам нравится, и приходите за покупкой в ближайшее отделение .

Как правило, закупаются тематические монеты к праздникам, памятным датам, знаменательным событиям в жизни (дни рождения, крещение, свадьбы, юбилеи), монеты религиозной тематики. Наиболее популярные экземпляры всегда имеются на местах. Кроме того, если у вас возникнет необходимость продать монету, также обращайтесь в банк.