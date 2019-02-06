МХК «ЕвроХим» и Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева (РХТУ им. Д. И. Менделеева) подписали Генеральное соглашение о сотрудничестве

В рамках соглашения на качественно новом уровне продолжится организация студенческой практики, подготовка университетом молодых специалистов для работы на предприятиях «ЕвроХима», постоянное повышение квалификации работников производственных предприятий компании, а также выполнение специалистами «ЕвроХима» и сотрудниками Менделеевского университета совместных научно-исследовательских проектов для достижения целей «ЕвроХима» и его предприятий.

— Такие взаимовыгодные решения – инвестиции в будущее нашей компании, вуза и в целом химической отрасли, – сказал Генеральный директор АО «МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев. – Мы модернизируем свои предприятия ускоренными темпами, строим новые производства и, конечно, для управления современными промышленными гигантами нужны молодые специалисты с инновационным мышлением, научно-технической подготовкой и уверенным взглядом в будущее. Наша задача — помочь вузу вырастить таких ребят, а работой мы их обеспечим.

«Это новый шаг в совместной работе, которая выгодна обеим сторонам процесса: мы заинтересованы, чтобы наши выпускники трудоустраивались на предприятия Группы, так как на этих производственных площадках они смогут реализовать свой потенциал, – прокомментировал ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева Александр Мажуга. – Мы в свою очередь настроены готовить специалистов «под предприятие» – практику и стажировки студенты будут проходить уже предполагая, что им предстоит работать на том или ином производстве. Это в корне меняет отношение к получению профессии, вовлеченность в процесс растет и как следствие и качество подготовки выпускника выше».

Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева – ведущий химико-технологический вуз страны. За 120 лет истории Менделеевский университет подготовил около 100 тысяч специалистов и стал одним из ведущих научно-образовательных центров России.

Новомосковский филиал РХТУ является одним из главных учебных заведений Новомосковска. ВУЗ активно сотрудничает с Новомосковской площадкой «ЕвроХима» - Новомосковским «Азотом». В процессе обучения будущие химики посещают с экскурсией производственную площадку предприятия, где могут сами увидеть рабочие места, где впоследствии они будут проходить практику.

Также, в 2018 году состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере образования и поддержки одаренных школьников между Благотворительным фондом Андрея Мельниченко и НИ РХТУ. На базе университета будет организована работа с талантливыми учениками. Для этого планируется обновить и пополнить материально-техническую базу НИ РХТУ: осуществить закупку современного оборудования для лабораторий и учебных классов.