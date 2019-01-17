Отец погибшего от бетонного забора мальчика считает, что виновным в произошедшем "помогут" избежать отвественности

Отец пятилетнего мальчика, погибшего в результате падения на него плиты бетонного забора в Богородицке, уверяет, что следователи СУ СКР по Тульской области собрали достаточно доказательств, чтобы можно было по закону осудить отвественных за смерть ребенка лиц, которые, вероятно, являются должностными лицами администрации города Богородицка и Богородицкого района.

Однако, мужчина считает, что закон может оказаться "не для всех", и представителям власти удастся избежать наказания, в связи с тем, что они имеют покровителей в местной и областной администрации.

- Я считаю, что уголовное дело по факту гибели моего сына руководство областной прокуратуры и администрации хочет закрыть, чем вывести из под уголовной ответственности должностных лиц администрации Богородицка и Богородицкого района, - отмечает мужчина.