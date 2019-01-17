2019-01-17T09:30:45+03:00
Происшествия

Отец погибшего от бетонного забора мальчика считает, что виновным в произошедшем "помогут" избежать отвественности

Житель Тульской области отметил, что закон может оказаться "не для всех"
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: СУ СКР по Тульской области. Место происшествияФото: СУ СКР по Тульской области. Место происшествия
Изменить размер текста:

Отец пятилетнего мальчика, погибшего в результате падения на него плиты бетонного забора в Богородицке, уверяет, что следователи СУ СКР по Тульской области собрали достаточно доказательств, чтобы можно было по закону осудить отвественных за смерть ребенка лиц, которые, вероятно, являются должностными лицами администрации города Богородицка и Богородицкого района.

Однако, мужчина считает, что закон может оказаться "не для всех", и представителям власти удастся избежать наказания, в связи с тем, что они имеют покровителей в местной и областной администрации.

- Я считаю, что уголовное дело по факту гибели моего сына руководство областной прокуратуры и администрации хочет закрыть, чем вывести из под уголовной ответственности должностных лиц администрации Богородицка и Богородицкого района, - отмечает мужчина.

Скриншот со страницы отца погибшего мальчика в соцсети

Скриншот со страницы отца погибшего мальчика в соцсети

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
При пожаре в деревне Брусяновка спасли двоих человек, еще один пострадал
Тула вошла в ТОП-20 туризма России в новогодние праздники 2019
В Тулькой области врача-хирурга осудили за смерть пациента
На трассе под Тулой иномарка сбила пешехода
Инспекторы ГИМС проводят инструктажи с населением о правилах купания на Крещение
Метеопредупреждение: в Тулу идут снег и ветер 18 м/с
17 января в Туле пройдет отключение светофоров
В Тульской области цыган прятал под курткой шесть краденных музыкальных колонок
В ТГПУ им. Л.Н. Толстого создана Высшая школа бизнеса, идет набор слушателей на программу MBA
Что отремонтируют в Туле по программе «Народный бюджет» в 2019 году
Четыре туляка прописали у себя в квартирах 27 мигрантов
В Туле 30-летний грабитель напал за пенсионера в подъезде
Менеджер офиса микрозаймов в Туле дважды за месяц стала жертвой разбойного нападения
«Гром» и полицеские поймали наркодилера в Тульской области
Уборка улиц и тротуаров Тулы от снега и наледи проводится круглосуточно