2019-01-17T08:34:41+03:00
Происшествия

После трагического падения забора на ребенка в Богородицке проверяют работу чиновников

Оказалось, что убивший ребенка забор был бесхозным
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: СУ СКР по Тульской области. Место происшествияФото: СУ СКР по Тульской области. Место происшествия
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17 мая 2018 года около дома 8-в по улице Защитная города Богородицк Тульской области на пятилетнего ребенка упала плита - фрагмент бетонного забора. Мальчик был доставлен в медицинское учреждение, где врачам спасти его не удалось. Малыш скончался от полученных телесных повреждений.

В СУ СКР по Тульской области было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

В рамках расследования быв установлен собственник злополучного забора, назначена и проведена экспертиза по установлению его технического состояния. Допросы свидителей все еще продолжаются.

В связи с тем, что бетонный забор оказался бесхозным объектом, во взаимодействии с Богородицким межрайонным прокурором к администрации МО Богородицкий район и Комитету имущественных и земельных отношений был предъявлен иск, согласно которому власти должны были его зарегистрировать.

Исковые требования прокурора были удовлетворены. Суд признал бетонный забор бесхозяйным имуществом и обязал администрацию МО, Комитет имущественных и земельных отношений принять его в муниципальную собственность.

Кроме того, известно, что следователями уже изъяты и исследуются документы, регламентирующие деятельность должностных лиц МО, для установления наличия или отсутствия вины в их действиях (бездействии), повлекших смерть ребенка.

По решению руководителя следственного управления Александра Старикова данное уголовное дело передано для продолжения производства предварительного расследования в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.

- В рамках предварительного расследования будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за содержание объектов недвижимости в МО Богородицкий район, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тульской области. - По результатам расследования будет принято законное, обоснованное решение, основанное на совокупности собранных по уголовному делу доказательств.

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