2018-08-14T16:45:51+03:00
Происшествия

Забор-убийца шестилетнего ребенка в Тульской области оказался "ничейным"

Расследование дела по факту смерти мальчика затянулось
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: СУ СКР по Тульской областиФото: СУ СКР по Тульской области
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Страшный инцидент произошел возле одного из жилых домов города Богородицка Тульской области 17 мая 2018 года.

На шестилетнего мальчика обрушился бетонный забор. Ребенка вытащили еще живого, увезли в больницу, но выжить ему не удалось. Он скончался спустя несколько часов в медучреждении.

В СУ СКР по Тульской области было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Но расследование преступления затянулось.

Как передает ИА «Тульские новости» отца погибшего ребенка, расследование дела ведется необъективно. Все сводится к сбору различных "отписок" и "бумажек".

Потерявший ребенка мужчина подавал ходатайство о проведении следователями изъятия из администрации Богородицка документов со сведениями о владельцах забора и земельного участка, на котором он расположен. Также, он просил назначить экспертизу, чтобы определить, вносились ли в документы какие-то изменения.

Администрация МО в свою очередь на данное прошение ответила, что забор-убийца не находится в их ведении и проектно-сметной документации на него нет.

Согласно экспертизе, ограждение находится в аварийном состоянии, но собственник его до сих пор не определен.

Отец ребенка переживает, что правоохраниели могут прекратить расследование уголовного дела, на основании ответов администрации МО.

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