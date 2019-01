Тульские модели покорили международный фестиваль START UP 2019

Традиционно в фестивале START UP 2019 приняли участие конкурсанты из разных стран мира. Это Испания, Турция, Казахстан, Россия. Вот уже несколько лет подряд ведущими фестиваля выступают певица, ведущая артистка GOLD MODELS Софья Фисенко и актер, телеведущей, модель Никита Жоричев. В первый конкурсный день ребята оценивали таланты , войдя в состав звездного жюри. В состав интернациональное жюри вошли : певец, актер, композитор Владимир Брилев, «Краса России» - 2003 Светлана Горева, национальный директор фестивалей в Испании Thais Arias, представителем от России выступила генеральный директор агентства GOLD MODELS и президент «Мини Мисс и Мини Мистер Тула» Светлана Моторина. В каждой номинации в критериях оценок учитывалось буквально всё: артистизм, единство образа, оригинальность моделей, пластичность, режиссура постановочных номеров

Россию представили 8 моделей агентства GOLD MODELS: Валерия Лысова, Арсений Машкарев, София Моторина, Полина Ризакулова , Василиса Чукина , Ева Талалаева, Светлана Санина, Диана Пучкова. Так же Екатерина Левина, Жозефина Бережная, Анастасия Гурина, Диана Пучкова приняли участие в конкурсных показах дизайнера Марины Шестовой ГПОУ ТО «Богородицкий политехнический колледж» , модели представили две коллекции « Зеркало времени» и « Сказание о Поле Куликовом». Туляки выступили в номинациях "Модель", "Хореография", " Актерское мастерство", " Вокал". Золотых медалей в номинации « Актерское мастерство» удостоились София , Полина и Арсений. Золотую медаль вручили Полине за танец " Кукла ", а Еве за дуэтный танец - серебряную. Валерия в номинации " Вокал" завоевала серебряную награду. Великолепно выступили ребята в номинациях " Детская и Юная модель", продемонстрировав в двух костюмированных выходах "Гламурный кэжл" и " Карнавальный костюм" мастерство подиумных моделей. Серебряные медали привезли Василиса и Ева, золотыми медалями наградили Арсения, Полину , Софию, Светлану, Диану. Кроме того все участники номинации " Модель" получили заветные короны. Подарком от организаторов абсолютно всем участникам стал символ года - поющая свинка.

По единогласному решению жюри Гран - при среди всех моделей завоевала именно тулячка - 15 летняя Диана Пучкова. Ей присвоили титул "Grand Prix Photomodel" - 2019, вручили памятный диплом, наградную ленту, корону победительницы. Диана всего год занимается в школе моделей и впервые участвовала в мероприятии такого уровня , но сумела достойно представить агентство и привезти наивысшую награду фестиваля. Теперь юную модель ожидает участие в международном модельном проекте « BEST PHOTOMODELS OF THE WORLD» 2019 . Тульский регион буквально покорил фестиваль START UP, теперь ребят впереди ожидают участие в самых престижных российских и международных проектах.

Церемония награждения участников фестиваля транслируется на телеканале WORLD FASHION CHANNEL.

После конкурсных выступлений состоялся «Вечер дружбы» — делегации из разных стран поздравляли друг друга, обменивались сувенирами и угощали национальными сладостями. Ежегодно каждая делегация презентует национальные угощения и представляет маленькую концертную программу. И тут тулякам не было равных . Наша делегация предстала в костюмированном мини - спектакле " Цыганского табора" с песнями, танцами, шутками, гитарой, бубном, медведями и, конечно, исконно тульскими угощениями.