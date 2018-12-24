2018-12-24T08:54:08+03:00
Происшествия

В Тульской области женщина шагнула под поезд

После случившегося женщину доставили в больницу
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Фото: стоп-кадр с видеоФото: стоп-кадр с видео
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23 декабря в Узловой женщина шагнула под поезд на переезде. Видео с моментом ЧП опубликовали очевидцы в группе "Узловая | Не Слухи" в соцсети. На кадрах женщина близко подходит к переезду и ждет пока промчится поезд. Затем она пытается сделать шаг, но в этот момент ударяется о подвижной состав и падает на землю.

По словам местных жителей, после случившегося женщину доставили в больницу. У нее были диагностированы тяжелые травмы.

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