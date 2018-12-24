В Тульской области женщина шагнула под поезд

23 декабря в Узловой женщина шагнула под поезд на переезде. Видео с моментом ЧП опубликовали очевидцы в группе "Узловая | Не Слухи" в соцсети. На кадрах женщина близко подходит к переезду и ждет пока промчится поезд. Затем она пытается сделать шаг, но в этот момент ударяется о подвижной состав и падает на землю.

По словам местных жителей, после случившегося женщину доставили в больницу. У нее были диагностированы тяжелые травмы.