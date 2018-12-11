В ДТП с пассажирской маршруткой под Тулой пострадали шесть человек

Ранее мы сообщали, что 11 декабря 2018 года в 10:40 на 5-м километре автодороги "Щекино-Липки-Киреевск " в Щекинской районе Тульской области произошло ДТП.

Столкнулись два автомобиля: микроавтобус марки "Газель Некст", который двигался по маршруту №101 (д. Шевелевка - Ясная Поляна), и легковушка "ВАЗ-2114".

По предварительным данным, женщина-водитель "четырнадцатой" не справилась с управлением и столкнулась с микроавтобусом.

Фото: УМВД России по Тульской области

В результате ДТП пострадала сама женщина, а также ее полуторагодовалый сын, находившийся в салоне в детском кресле.

Помимо этого, пострадали четыре пассажира «Газели».

- Полицейские ГИБДД работают на месте происшествия, устанавливают причины произошедшего. Также сотрудники полиции обращают внимание водителей на важность выбора безопасной скорости движения в сложных погодных условиях, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.