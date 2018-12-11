2018-12-13T15:12:52+03:00
Происшествия

В ДТП с пассажирской маршруткой под Тулой пострадали шесть человек

Среди пострадавших - маленький ребенок [фото]
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:

Ранее мы сообщали, что 11 декабря 2018 года в 10:40 на 5-м километре автодороги "Щекино-Липки-Киреевск " в Щекинской районе Тульской области произошло ДТП.

Столкнулись два автомобиля: микроавтобус марки "Газель Некст", который двигался по маршруту №101 (д. Шевелевка - Ясная Поляна), и легковушка "ВАЗ-2114".

По предварительным данным, женщина-водитель "четырнадцатой" не справилась с управлением и столкнулась с микроавтобусом.

Фото: УМВД России по Тульской области

Фото: УМВД России по Тульской области

В результате ДТП пострадала сама женщина, а также ее полуторагодовалый сын, находившийся в салоне в детском кресле.

Помимо этого, пострадали четыре пассажира «Газели».

- Полицейские ГИБДД работают на месте происшествия, устанавливают причины произошедшего. Также сотрудники полиции обращают внимание водителей на важность выбора безопасной скорости движения в сложных погодных условиях, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Туле Дед Мороз поздравил детей Привокзального округа
В Щекино задержали пьяного водителя
В Туле продожается вырубка аварийных деревьев
В Зареченском округе Тулы открыто восемь катков и хоккейных коробок
В Туле мать и дочь осудили за хищение четырех миллионов рублей у коммерческого банка
При пожаре в селе Пятницкое в Туле пострадал человек
В Туле уже залили 20 катков
Туляк угнал у собутыльника авто и попал на нем в ДТП
В тульском Заречье на шести контейнерных площадках выявлены нарушения
На Губернском катке пройдут показательные тренировки и игры по хоккею с шайбой
В Туле определили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление
В Тульской области определили площадки для запуска фейерверков
Мужчина избил незнакомца около одного из супермаркетов Новомосковска
Улицы Тулы убирают 72 машина и 139 человек
В парке «Патриот – Тула» могут проложить трассы для мотокросса и велотриала