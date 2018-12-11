В ДТП с пассажирской маршруткой под Тулой пострадали люди

11 Дек. 11:21 2018-12-11T11:35:56+03:00

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Ранее мы сообщали, что 11 декабря 2018 года в 10:40 на автодороге "Щекино-Ломинцево" в Тульской области произошло ДТП.

Как уточнили в региональном МЧС, столкнулись два автомобиля: микроавтобус "Газель Некст", двигавшийся по маршруту №101 (д. Шевелевка - Ясная Поляна), и легковушка "ВАЗ-2114".

По сообщению спасателей, в автоаварии пострадали люди.

Подробности устанавливаются.