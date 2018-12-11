2018-12-11T11:35:56+03:00
Происшествия

В ДТП с пассажирской маршруткой под Тулой пострадали люди

Подробности устанавливаются
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:

Ранее мы сообщали, что 11 декабря 2018 года в 10:40 на автодороге "Щекино-Ломинцево" в Тульской области произошло ДТП.

Как уточнили в региональном МЧС, столкнулись два автомобиля: микроавтобус "Газель Некст", двигавшийся по маршруту №101 (д. Шевелевка - Ясная Поляна), и легковушка "ВАЗ-2114".

По сообщению спасателей, в автоаварии пострадали люди.

Подробности устанавливаются.

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле Дед Мороз поздравил детей Привокзального округа
В Щекино задержали пьяного водителя
В Туле продожается вырубка аварийных деревьев
В Зареченском округе Тулы открыто восемь катков и хоккейных коробок
В Туле мать и дочь осудили за хищение четырех миллионов рублей у коммерческого банка
При пожаре в селе Пятницкое в Туле пострадал человек
В Туле уже залили 20 катков
Туляк угнал у собутыльника авто и попал на нем в ДТП
В тульском Заречье на шести контейнерных площадках выявлены нарушения
На Губернском катке пройдут показательные тренировки и игры по хоккею с шайбой
В Туле определили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление
В Тульской области определили площадки для запуска фейерверков
Мужчина избил незнакомца около одного из супермаркетов Новомосковска
Улицы Тулы убирают 72 машина и 139 человек
В парке «Патриот – Тула» могут проложить трассы для мотокросса и велотриала