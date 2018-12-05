2018-12-06T17:28:15+03:00
Общество

В АО «ТНС энерго Тула» стартовала новогодняя акция «Пени исчезают в полночь»

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В АО «ТНС энерго Тула» стартовала новогодняя акция «Пени исчезают в полночь» Для аннулирования пени абонентам, имеющим дебиторскую задолженность за электрическую энергию, необходимо в течение периода действия акции погасить долг, сложившийся на 1 декабря 2018 года, рассчитать и оплатить текущее потребление декабря по показаниям индивидуального прибора учёта электроэнергии, снятое в этом же месяце.

Подробнее ознакомиться с информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, сроках, месте и порядке можно на сайте компании, в центрах обслуживания клиентов, а также по телефону Единого контактного центра АО «ТНС энерго Тула»: 8 (4872) 52-34-10 (с 9.00 до 19.00).

Оплатить счета за поставленные энергоресурсы можно на сайте АО «ТНС энерго Тула», в кассах «Почты России» и терминалах оплаты «Сбербанка». Задать любые вопросы, связанные с оплатой электроэнергии, или передать показания приборов учета можно так же по телефону горячей линии компании.

*Списанию не подлежат пени, взысканные в судебном порядке.

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