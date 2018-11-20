2018-11-20T11:45:32+03:00
Общество

Одна такая во всей России: в Туле обновили главную елку города

На преображение зеленой красавицы власти города не поскупились
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Виктория ЯКУШИНАФото: Виктория ЯКУШИНА
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В связи с тем, что в этом году Тула была объявлена «Новогодней столицей России», город начал готовиться к празднику заблаговременно. С 15 ноября начали устанавливать праздничные арт-объеты и иллюминации, с 19 числа, на неделю раньше, чем обычно, стартовала сборка главной елки города.

32-метровое дерево, представляющее собой сборно-разборную конструкцию, приобретенную в прошлом году, претерпело масштабные изменения.

Фото: Виктория ЯКУШИНА

Фото: Виктория ЯКУШИНА

Для ели с суровым названием «Уральская» закупили новый лапник. Он придаст зеленой красавице натуральный вид и сделает ее более пушистой.

Дополнит хвойную красоту новая светодинамическая иллюминация: 250 цветов и оттенков, а также 70 режимов, которые будут сменяться в течение 15 минут.

Нарядной елку, конечно же, сделают игрушки. Уже закуплено 5000 шаров и разнообразных фигур.

Фото: Виктория ЯКУШИНА

Фото: Виктория ЯКУШИНА

На такое преображение не поскупились. Приобретение нового оборудования обошлось в 7 млн рублей.

Также отметим, что в этом году дерево будет установлено в центре площади, прямо напротив Успенского кафедрального собора.

По словам главного инженера МКП «Тулагорсвет» Юрия Морозова, елка полностью соответствует нормам пожарной безопасности.

Юрий Морозов

Юрий Морозов

- Такая елка, насколько я знаю, есть в Алма-Ате, но в России такой зеленой красавицы нет ни в одном городе, - отметил Юрий Николаевич.

Главная елка Тулы будет полностью готова к 25 декабря. Планируется, что в ночь на Новый год она удивит гостей и туляков особенным представлением. Каким - пока секрет.

Фото: Виктория ЯКУШИНА

Фото: Виктория ЯКУШИНА

Больше о праздновании Нового года 2019 в Туле — здесь.

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