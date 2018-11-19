В одной из школ Тульской области разлили ртуть из киндер-сюрприза: специалисты снижают концентрацию паров в здании

Ранее мы сообщали, что 19 ноября 2018 года в 13:15 в школе №19 поселка Товарковский Богородицкого района Тульской области произошел разлив 20-30 грамм ртути. Из здания были эвакуированы более двух сотен человек.

По словам источника, вещество попало в учреждение в киндер-сюрпризе, который принесла одна из учениц. Данная версия проверяется правоохранителями.

На месте происшествия работает оперативная группа Богородицкого пожарно-спасательного гарнизона.

Сотрудники химико-радиологической лаборатории проводят демеркурезацию. Видимые части ртути были собраны механическим путем, обработаны поверхности помещений специальным раствором, а также проводятся мероприятия по снижению концентрации паров ртути в здании.

Подробности произошедшего в Тульской области выясняются.