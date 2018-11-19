В одной из школ Тульской области разлили ртуть из киндер-сюрприза: эвакуировали более 200 человек

19 ноября 2018 года в 13:15 в региональную службу спасения сообщили об инциденте в школе №19 Богородицкого района Тульской области. В учреждении на улице Советской поселка Товарковский произошел разлив ртути - приблизительно 20-30 грамм.

Из-за произошедшего были эвакуированы порядка 200 детей и 18 сотрудников школы.

По предварительным данным, ртуть попала в учреждение вместе с ученицей. Она принесла ее в яйце от киндер-сюприза. Эту информацию проверяют правоохранители.

- На месте происшествия работает оперативная группа Богородицкого пожарно-спасательного гарнизона. Также выехала химико-радиологическая лаборатория, - сообщили в ГУ МЧС России по Тульской области.

По данным спасателей, пострадавших нет. Концентрация паров невелика и не представляет угрозы для здоровья.

Подробности выясняются.