2018-11-19T16:01:07+03:00
Происшествия

В одной из школ Тульской области разлили ртуть из киндер-сюрприза: эвакуировали более 200 человек

На место выехала химико-радиологическая лаборатория
Виктория ЯКУШИНА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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19 ноября 2018 года в 13:15 в региональную службу спасения сообщили об инциденте в школе №19 Богородицкого района Тульской области. В учреждении на улице Советской поселка Товарковский произошел разлив ртути - приблизительно 20-30 грамм.

Из-за произошедшего были эвакуированы порядка 200 детей и 18 сотрудников школы.

По предварительным данным, ртуть попала в учреждение вместе с ученицей. Она принесла ее в яйце от киндер-сюприза. Эту информацию проверяют правоохранители.

- На месте происшествия работает оперативная группа Богородицкого пожарно-спасательного гарнизона. Также выехала химико-радиологическая лаборатория, - сообщили в ГУ МЧС России по Тульской области.

По данным спасателей, пострадавших нет. Концентрация паров невелика и не представляет угрозы для здоровья.

Подробности выясняются.

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