2018-10-29T13:36:27+03:00
Общество

Поделиться интернет-трафиком с родными и близкими? Легко!

Tele2 предоставляет клиентам возможность делиться своим пакетом интернет-трафика с другими абонентами. Клиенты Tele2 смогут передавать гигабайты легко и бесплатно
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В рамках концепции «Другие правила» Tele2 продолжает запускать инновационные услуги на рынке мобильной связи. Клиенты оператора первыми смогут пользоваться новым сервисом «Делитесь гигабайтами» бесплатно. Он позволяет передавать пакеты интернет-трафика другим абонентам Tele2. При этом оператор не ограничивает число клиентов, с которыми можно поделиться гигабайтами.

Передавать интернет-трафик могут абоненты открытой тарифной линейки «Мой Tele2», а принимать – любые пользователи пакетных тарифов Tele2, в том числе архивных.

Подарить можно как основной пакет интернета, так и гигабайты, которые абонент накопил за прошлый месяц. Переданный пакет действует в течение одной недели. При этом всего за 50 рублей срок действия подаренных гигабайтов можно продлить до 30 дней.

Поделиться интернет-трафиком друг с другом могут абоненты внутри одного региона Tele2.

Услугой удобно управлять через приложение «Мой Tele2». Достаточно выбрать получателя из адресной книги, указать объем передаваемого трафика и подтвердить действие. Получателю придет уведомление о передаче интернет-трафика.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

- С переходом на платформу «Другие правила» Tele2 завоевала репутацию трендсеттера на рынке мобильной связи – новые подходы начали активно копироваться остальными игроками и стали общепринятыми. Мы стремились предложить пользователям те решения, которые давали бы полную свободу выбора и закрывали не только личные потребности клиента, но также его близких. Благодаря инновационным сервисам наши абоненты смогли настраивать тарифный конструктор под себя и выбирать нужный объем пакетов и услуг. Сегодня мы идем дальше и запускаем еще один революционный продукт – возможность бесплатно делиться услугами с друзьями и родными. Если у нашего клиента есть пара лишних гигабайтов, а у его друга в неподходящий момент закончился трафик, абонент может легко его выручить и продлить для него доступ к интернету.

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