Шесть интересных фактов о профессии криминалиста

СЕГОДНЯ 16:57 2018-10-18T16:57:45+03:00

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Они по крупицам воссоздают картину происшествия. Шаг за шагом фиксируют обстановку — по отпечаткам и каплям крови. Их работа часто становится основой для остросюжетного фильма с налетом романтики, однако на деле это тяжелый кропотливый труд, занимающий практически все время криминалиста: на задание могут отправить в любое время дня и ночи.

1. Из следователя в криминалисты

Константин Окороков - следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК РФ по Тульской области. В этой должности — достаточно недавно, с мая 2018 года.

- Я всегда хотел связать свою жизнь с правоохранительными органами, непосредственно осуществлять предварительное расследование уголовное дел, тем самым, помогая обществу, - говорит Константин Окороков.

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Прежде чем стать криминалистом Константин восемь лет отработал старшим следователем. По его признанию, профессия оказала ему впоследствии большое подспорье.

- Нельзя стать следователем-криминалистом, не пройдя путь следователя. При работе следователь-криминалист руководствуется знаниями, накопленными при работе следователем, - отмечает Константин. - Всем процессуальным действиям, которые необходимо провести в рамках уголовного дела, обучает именно «школа» следователя.

2. Осмотр мест преступления может длиться сутки

Основная работа следователя-криминалиста заключается в том, чтобы оказывать криминалистическое сопровождение при расследовании уголовных дел, тяжких и особо тяжких преступлений. В своей массе — это убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, и изнасилования.

Само криминалистическое сопровождение — это практическая помощь следствию при обнаружении, фиксации и изъятии следов с места преступления. Криминалист одним из первых оказывается на месте преступления совместно со следственно-оперативной группой и приступает к осмотру места происшествия. Эта процедура длительная и занимает не менее 4 часов. Следователь-криминалист может уехать с утра, а вернуться только через 2 дня.

У следователя-криминалиста всегда с собой чемоданчик

- Сам осмотр места преступления занимает 4-6 часов. Но их может быть несколько. Преступник совершил преступление в одном месте, оставил следы преступления в другом, оружие уничтожил в третьем месте, а одежду сокрыл в своем жилище. То есть нам необходимо провести пять следственных действий, - объясняет следователь-криминалист. - Временные затраты большие. Осмотреть одно место происшествия, потом другое, третье, провести обыск.

Буквально на выходных было раскрыто очередное преступление с участием следователя-криминалиста. Ради наживы двое мужчин убили трех пенсионеров: пожилую женщину в Плавске, двоих мужчин в селе Скородное и в деревне Зыково Плавского района. Преступников выдали найденные на месте происшествия отпечатки пальцев.

- Мы уехали в пятницу в 19.00 вернулись фактически в воскресенье в 22.00. Эти двое суток мы занимались проведением процессуальных следственных действий (обыски, осмотры — прим. ред.), направленных на изобличение личности обвиняемых. По следам их движения в Плавском, Щекинском районах следовали и мы - там, где они совершали преступления, выбрасывали оружие, скрывали трупы, - рассказывает Константин Окороков.

3. Вместо чемоданчика целая машина

В арсенале современных криминалистов множество средств для изобличения личности преступников. Это аппаратно-программный комплекс для анализа мобильных устройств, который покажет всю информацию хранящуюся на телефоне и даже удаленную (переписки, пароли, звонки, местонахождение), «беспилотник» для поиска людей, мобильный источник экспертного света для обнаружения следов биологического происхождения (кровь, слюна, пот, семенная жидкость), металлоискатели. Все их следователи-криминалисты берут на место происшествия и перевозят в специально оборудованном автомобиле. Что пригодится в этот раз, предугадать сложно.

Однако личный чемоданчик у криминалиста все же присутствует. В нем находятся необходимые документы и упаковочный материал.

- Нам может пригодиться металлоискатель, в другом месте — лодка с магнитом (часто оружие выбрасывают в водоемы. Магнит поможет достать его со дна — прим. ред). Или мы уехали днем, а осмотр буде закончен только глубокой ночью. Нам нужна вышка и генератор, чтобы освещать место происшествия. Все это у нас собой есть и при необходимости мы это используем, - делится криминалист.

4. Сбор улик и их исследование

После анализа вещественные доказательства следователи-криминалисты отправляют на экспертизу в спецучреждения. Самые распространенные экспертизы — биологическая и генетическая, дактилоскопия (идентификация по папиллярным узорам пальцев рук). Есть еще ряд других. Например, фоноскопия (анализ голоса). В отделе криминалистики есть также полиграфолог, который проводит исследования на «детекторе лжи» и специалист, который проводит бухгалтерские исследования.

5. На отпечатки укажет порошок

Пожалуй, самая известная процедура, которую проводят криминалисты — дактилоскопия. Даже аккуратно взяв вещь, мы оставляем на ней следы. Если потребуется, их легко найдет криминалист. Например, используя дактилоскопический порошок и кисточку. Специалист проводит по поверхности кистью с порошком и вуаля... «пальчики» показались. Для белой поверхности будет использован темный пигмент, для темной - светлый.

Как бы преступники не пытались, срезая кожу на подушечках пальцев, на месте шрамов проступают уникальные линии для каждого человека

Но это скорее, самый распространенный метод для обнаружения отпечатков. Для неявных следов преступления у следователей-криминалистов также есть свои примочки.

При этом обмануть правоохранителей не удастся. Как бы преступники не пытались, срезая кожу на подушечках пальцев, сжигая папиллярные узоры кислотой и меняя рисунок хирургическим скальпелем. Природа берет свое – на месте шрамов, ожогов и надрезов все равно проступают линии, уникальные для каждого человека.

6. Следы преступления останутся всегда

Совершить преступление и не оставить следов — невозможно. Даже если биологические следы будут тщательно почищены, на преступника укажут другие улики. Следы присутствия можно оставить, например, нося с собой мобильный телефон (следы передвижения, переписки). Преступника могут выдать случайные очевидцы или же оружие преступления. Все предусмотреть невозможно, а скрыть от внимательного глаза криминалиста еще сложнее.

В арсенале современных криминалистов множество средств для изобличения личности преступников

Поэтому помимо текущих дел ежедневно следователи-криминалисты изучают нераскрытые дела прошлых лет. Находя зацепки, возобновляют по ним следствие и доводят до логического завершения - отправляют дело в суд.