В Туле открылась выставка, посвященная 100-летию комсомола

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-18T16:03:40+03:00

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Торжественное открытие выставки «Тульский комсомол в годы Великой Отечественной войны» началось с театрализованного пролога, который рассказал о развитии движения в Туле.

Фото: Мария ВЛАСОВА

– Мы вспоминаем страницы славной истории нашей организации, и история эта – в лицах, в поступках, в делах комсомольцев. Комсомол внес значительный вклад в развитие государства. Комсомольцы всегда и везде стремились быть в первых рядах: на больших стройках, в целинных степях, на фронтах Великой Отечественной. Из почти 11 600 героев Советского Союза в годы войны более 7 тысяч – комсомольцы, - отметил председатель областной Думы, сопредседатель оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных столетию комсомола Сергей Харитонов.

Фото: Мария ВЛАСОВА

В рамках выставки «Тульский комсомол в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» посетители увидят документы и материалы, посвященные деятельности комсомольцев в годы войны. Это экспонаты из фондов музея оружия, тульского госархива, городских музеев, оборонных предприятий, личных коллекций туляков.

Фото: Мария ВЛАСОВА

На торжественном мероприятии также были вручены почетные знаки «Комсомольская слава» за заслуги перед комсомолом и в связи со 100-летием организации. Их удостоены Сергей Харитонов, Анатолий Артемьев, Алексей Бутенко и Надежда Калугина.

Затем в большом конференц-зале музея прошли общественные чтения «По страницам истории тульского комсомола».

Фото: Мария ВЛАСОВА

Выступления были посвящены истории комсомола, осмыслению его роли и значения в истории советского государства, участию в борьбе с фашизмом, строительстве крупнейших промышленных предприятий, освоению целины, деятельности студенческих строительных отрядов, а также роли комсомольской организации в патриотическом воспитании молодежи, мобилизации для участия в общественно важных делах Тулы и области.

Фото: Мария ВЛАСОВА

Кроме того, были проанализированы возможности использования форм и методов работы ВЛКСМ в работе современных молодежных организаций. Советский и приднестровский государственный деятель Анатолий Большаков, присутствовавший на мероприятии, уверен: необходимость этих мер назрела давно.

- У меня сохранились самые добрые воспоминания о комсомоле, - рассказал Анатолий Иванович. - Сегодня надо уделять больше внимания воспитательной работе. Должна существовать молодежная организация, которая будет работать с ребятами, начиная со школы. Пусть ее будут называть не комсомолом, а по-другому. Но она должна иметь воспитательный характер. Ребята должны брать пример с лучших.