2018-10-15T11:17:31+03:00
Спорт

Футболисты тульского «Арсенала» поддержали Кокорина и Мамаева

Павел Мамаев, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл находятся под стражей в СИЗО
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Фото: Михаил ФРОЛОВФото: Михаил ФРОЛОВ
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Футболисты тульского «Арсенала» Сергей Ткачев, Анри Хагуш, Гиа Григалава и Кантемир Берхамов опубликовали посты в соцсетях со словами поддержки, адресованными Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Они выразили уверенность, что все в скором времени станет на свои места. А пока пожелали терпения арестованным футболистам и их родным.

Отметим, что после того как суд арестовал Кокорина и Мамаева в «Бутырку», где сидят оскандалившиеся спортсмены, начали поступать многочисленные письма поддержки от болельщиков и футбольных фанатов.

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Все будет хорошо!!!
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Напомним, футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл арестованы за избиение чиновника минпромторга и водителя телеведущей.

giko__8giko__8
Всё будет
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tkach77serzhtkach77serzh
Сань, Держись!Все будет Хорошо!В скором времени все станет на свои места !!!! Терпения тебе и всем твоим Родным
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