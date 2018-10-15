Футболисты тульского «Арсенала» поддержали Кокорина и Мамаева

СЕГОДНЯ 08:40 2018-10-15T11:17:31+03:00

Павел Мамаев, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл находятся под стражей в СИЗО

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Футболисты тульского «Арсенала» Сергей Ткачев, Анри Хагуш, Гиа Григалава и Кантемир Берхамов опубликовали посты в соцсетях со словами поддержки, адресованными Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Они выразили уверенность, что все в скором времени станет на свои места. А пока пожелали терпения арестованным футболистам и их родным.

Отметим, что после того как суд арестовал Кокорина и Мамаева в «Бутырку», где сидят оскандалившиеся спортсмены, начали поступать многочисленные письма поддержки от болельщиков и футбольных фанатов.

_kantik_kantik_ Все будет хорошо!!!

Напомним, футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл арестованы за избиение чиновника минпромторга и водителя телеведущей.

giko__8 Всё будет