АО «ТНС энерго Тула» разъясняет порядок замены приборов учета электроэнергии

27 Сент. 18:30 2018-09-28T10:12:46+03:00

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АО «ТНС энерго Тула» – гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Тулы и Тульской области – обращает внимание потребителей на важность четкого соблюдения предусмотренного российским законодательством порядка замены индивидуальных приборов учета электроэнергии (далее - ИПУ).

Прежде всего стоит отметить, что замена прибора учета – это комплекс последовательных мероприятий, имеющих строгую очередность:

1.Направление в АО «ТНС энерго Тула» заявки для согласования даты проверки ИПУ, подлежащего замене и составления акта.

2.Осмотр АО «ТНС энерго Тула» (его уполномоченными представителями) ИПУ с оформлением акта и его распломбировкой.

3.Замена ИПУ (демонтаж (снятие) имеющегося ИПУ и установка нового ИПУ).

4.Направление в АО «ТНС энерго Тула» заявки для согласования даты ввода установленного ИПУ в эксплуатацию и его опломбировки.

5. Ввод ИПУ в эксплуатацию (составление соответствующего акта и опломбировка ИПУ) АО «ТНС энерго Тула» (его уполномоченными представителями).

Для замены прибора учета потребителю необходимо предварительно направить в АО «ТНС энерго Тула» заявку о планируемом демонтаже имеющегося прибора учета для его проверки. Указанная заявка может быть направлена в АО «ТНС энерго Тула» либо через сетевые организации (АО «ТГЭС», АО «МРСК Центра и Приволжья» и т.д.) от собственников приборов учета, проживающих в частных домах, либо через организации, осуществляющие управление МКД (Управляющие компании, ТСЖ – для потребителей, проживающих в многоквартирных домах). Заявку можно заполнить в ЦОКах АО «ТНС энерго Тула».

После получения заявки сотрудники АО «ТНС энерго Тула» (его уполномоченные представители) произведут осмотр заменяемого прибора учета, с составлением соответствующего Акта проверки (осмотра). После этого потребитель имеет право на демонтаж прибора учета и его распломбировку. Самовольно нарушать установленные контрольные пломбы и демонтировать прибор учета – запрещено.

Установив новый прибор учета требуется документально его оформить. Указанная процедура называется вводом в эксплуатацию прибора учета и строго регламентирована законодательством. От потребителя требуется подать в адрес АО «ТНС энерго Тула» заявку с просьбой осуществить ввод в эксплуатацию прибор учета электрической энергии.

В согласованные дату и время, представителями АО «ТНС энерго Тула», по месту установки прибора учета будет осуществлена процедура ввода прибора в эксплуатацию и, в случае отсутствия замечаний, составлен «Акт ввода прибора учета в эксплуатацию», а также установлены знаки визуального контроля (пломбы, наклейки). Указанная процедура для потребителя является бесплатной.

АО «ТНС энерго Тула» осуществляет регулярные контрольные проверки счетчиков. Потребителям электроэнергии необходимо учесть, что самовольный демонтаж ИПУ и нарушение пломб расценивается как несанкционированное вмешательство в работу прибора учета, что впоследствии повлечет за собой составление АО «ТНС энерго Тула» акта о выявлении несанкционированного подключения и доначисление платы за коммунальную услугу.

Дополнительную информацию потребители могут получить по телефону горячей линии АО «ТНС энерго Тула»: 8 (4872) 52-34-10.