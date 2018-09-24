Смартфон на самоуправлении. Что мы настраиваем в личном кабинете?

СЕГОДНЯ 11:27 2018-09-24T11:31:00+03:00

Оператор Tele2 поделился интересной статистикой об использовании приложения «Мой Tele2». За первые 6 месяцев этого года сервис стал на 25% популярнее среди жителей ЦФО, куда входит и Тульская область

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Более трети всех пользователей личного кабинета Tele2 проживают в Московской области, это объясняет большое проникновение смартфонов в столичной сети. 10% приходится на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а около 8% – на все регионы Центральной Части России.

Наиболее востребованной функцией в «Мой Tele2» стала проверка остатков пакетов на тарифе – для этого в сервис заходят порядка 65% клиентов. На втором месте – услуга проверки расходов или платежей, ее совершают 50% абонентов. Третье место – настройка тарифа под себя, это делают 37% пользователей. Причем при настройке тарифа чаще всего активируют опции с безлимитным доступом: на «Мои знакомства» и YouTube. Четвертое место между собой разделили два сервиса: страница с бонусами по программе лояльности «Больше» и услуга обмена минут на гигабайты. Для этого в личный кабинет заходят 12% клиентов.

По поводу обменов минут на трафик интересно, что порядка 5% всех таких операций делают жители ЦФО: это примерно столько же, сколько на Дальнем Востоке, но втрое меньше, чем на Поволжье.

- Приложение стало популярнее с развитием 4G, - рассказал директор по стратегическому развитию портфеля Tele2 Олег Решетин. - И, к слову, в Туле и области и интернет четвертого поколения Tele2 стал доступен в большинстве населенных пунктов.

- При этом со времени запуска сервиса в октябре 2017 года наши клиенты наменяли примерно 50 петабайт трафика, - подчеркнул Олег. - Более 97% из них сделали это с помощью приложения "Мой Tele2".

Больше 80% абонентов из ЦФО пользуются «Личным кабинетом» на ОС Android, остальные выбирают iOS. Самыми популярными смартфонами среди пользователей личного кабинета уже второй год остаются модели Samsung и Apple.

Автор текста: Юлия СМИРНОВА