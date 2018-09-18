Шесть вопросов про грипп

СЕГОДНЯ 09:12 2018-09-18T09:15:21+03:00

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Какой в этом сезоне будет грипп?

Грипп и другие острые респираторные инфекции являются одними из самых распространённых инфекций человека. Заболеваемость отмечается в течение всего года, но эпидемический сезон начинается осенью, когда вырастает заболеваемость ОРВИ, а позднее, зимой, «приходит» грипп.

По прогнозам ВОЗ в сезоне 2018/2019 ожидается активное распространение двух новых штаммов вируса гриппа А (H3N2) «Singapore» и штамма вируса гриппа B (Colorado). Они придут «на смену» циркулировавшим в прошлом эпидемическом сезоне штаммам A (H3N2) «Hong Kong» и B (Brisbane).

В предстоящем сезоне мы также снова встретимся с штаммом A (H1N1) «Michigan» - антигенным вариантом пандемического вируса «свиного» гриппа А (H1N1)pdm2009, первая встреча человечества с которым состоялась в 2009 году. Не следует забывать, что заболевание, вызванное штаммами вируса гриппа А (H1N1) «свиного» происхождения, отличается более тяжёлым течением и более частым развитием осложнений.

Именно эти актуальные штаммы включены в трехвалентную вакцину эпидсезона 2018/2019. «Прошлогодние» вирусы гриппа А (H3N2) «Hong Kong» и B (Brisbane) из состава вакцин исключены.

Кроме того, будет циркулировать штамм вируса гриппа B (Phuket), аналогичный прошлогоднему. Он включен дополнительно в четырёхвалентную вакцину.

Всем ли нужна прививка?

Многолетний опыт вакцинации полностью доказал её общую эффективность. При совпадении антигенных характеристик вакцинных и циркулирующих штаммов своевременно проведённая вакцинация может снизить заболеваемость на 60-90%.

Вакцинация важна всем группам населения, но особенно для «групп риска» по тяжелому течению заболевания и возможным осложнениям. К ним относятся маленькие дети, пожилые люди, беременные, пациенты с сопутствующими заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов дыхания и др.). Также вакцинация рекомендована «группам риска», связанным с профессией: медицинские работники, сфера транспорта, люди, работающие в сфере торговли и коммунальных услуг.

Защищает ли прививка от простуды?

Простудой (или ОРЗ) мы называем заболевания, вызванные множеством разных возбудителей: риновирусами, коронавирусами, аденовирусами и многими другими. В холодное время года они активизируются и, если иммунитет ослаблен, легко проникают в организм и начинают свою «подрывную» работу. В сравнении с гриппом эти возбудители не так опасны и гораздо реже дают осложнения. В состав вакцин от гриппа они не входят, и от них нет специфической защиты. Поэтому на первый план выходят средства неспецифической профилактики.

Почему некоторые привитые от гриппа все равно им заболевают?

Согласно многочисленным исследованиям, прививка от гриппа защищает в большинстве случаев инфицирования. Но иногда человек всё же заболевает. Это может случиться при несоблюдении сроков вакцинации: слишком поздно – не успел сформироваться иммунитет, или слишком рано – снизилась эффективность вакцины. Кроме того, достаточно редко вакцинированные инфицируются вакцинными штаммами вируса гриппа при очень большой инфицирующей дозе (количестве вирусов, одновременно попавшем в человеческий организм) и при ослаблении по какой-то причине иммунитета.

В любом случае, даже если привитой человек гриппом заболел, болезнь будет протекать намного легче и без тяжелых осложнений, чем в случае отсутствия вакцинации.

Вакцинация начинается уже в сентябре. Не рано ли?

Эпидемии гриппа в Северном полушарии, как правило, происходят в период между ноябрем и мартом. На выработку защитных антител уходит от 2-х до 4-х недель, так что сентябрь-октябрь – оптимальное время для вакцинации и формирования к началу эпидемии полноценной иммунной защиты.

Как отличить грипп от простуды?

Как правило, у гриппа острое начало с внезапным ухудшением состояния и резким подъемом температуры до 38-40 градусов. Сопровождается сильной головной и глазной болью, слабостью. Катаральные явления в виде насморка, кашля менее выражены, в отличие от других вирусных инфекций. При ОРВИ температура обычно не поднимается выше 38 градусов, интоксикация проявляется слабее.

Тем не менее, по клинической картине точно определить этиологию заболевания нельзя. Можно лишь говорить о гриппоподобном заболевании. Для уточнения диагноза может проводиться лабораторное исследование, которое поможет определить возбудителя респираторной инфекции, а значит сделать прогноз и назначить адекватное лечение необходимыми в каждом конкретном клиническом случае препаратами. Лабораторная диагностика позволяет избежать необоснованного назначения антибиотиков (или, наоборот, назначить их вовремя).

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