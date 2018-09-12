2018-09-12T11:16:36+03:00
Происшествия

Шестеро детей подхватили кишечную инфекцию в тульском санатории «Иншинка»

Проводится оценка санэпидемсостояния учреждения
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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11 сентября 2018 года в 11:30 часов в тульский Роспотребнадзор сообщили о том, что шестеро детей, отдыхавших в санатории «Иншинка», заболели кишечной инфекцией.

Пятеро из них были госпитализированы в инфекционный стационар. Заболевания протекали в легкой форме.

Управлением незамедлительно провели лабораторное исследование смывов с объектов окружающей среды, проб пищевых продуктов, а также обследовали персонал учреждения.

Сейчас проводится оценка санэпидемсостояния ГУЗ «Тульский областной детский многопрофильный санаторий «Иншинка» им. супругов Баташева И.С. и Баташевой А.В.».

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